精準免疫新藥廠安立璽榮-KY 1月13日登錄興櫃

專注於「精準免疫調控」新藥開發的生技領航者—安立璽榮-KY（7871）即將於下周二（1月13日）正式掛牌登錄興櫃買賣。主辦券商指出，興櫃市場的掛牌價格並非由承銷券商訂定，而是依據當日開盤前的合格投資人委託單，透過櫃買中心的競價交易系統決定開盤參考價，這代表最終市場掛牌價將真實反映機構法人與合格投資人的集體估值判斷，而非單一價格預設。

安立璽榮創辦人暨董事長陳泓愷指出，興櫃掛牌是公司邁向公開市場的重要里程碑。特別提醒投資人，興櫃的掛牌價格是由市場機制決定，這正符合公司價值應由國際科學實證與未來市場潛力來評斷的理念。公司的長期投資價值建立在紮實的科學數據、國際認可的研發成果，以及瞄準百億美元級別市場的明確策略上。

法人分析，安立璽榮團隊核心競爭力在於透過對免疫系統的深度解析，開發出能針對「發炎驅動因子」進行精準調控的藥物。公司目前擁有兩大處於臨床二期的重磅產品，鎖定阿茲海默症與自體免疫疾病兩大藍海市場。

安立璽榮-KY的投資價值體現在其獨特的「風險平衡策略」與「一藥多用」平台，兩項二期臨床產品分別瞄準神經退化與自體免疫疾病，分散研發風險。EI-001除白斑症外，亦針對罕見疾病噬血細胞綜合症（HLH）開發，並已獲得美國FDA孤兒藥資格，其生物活性比現有上市藥物強約13倍，並預計未來兩年增加啟動此項目的二、三期臨床試驗。

安立璽榮-KY已成功募資約7,300萬美元，股東包含國內主要生技投資機構台杉投資、安富資本、中華開發、台安生技及富邦創投等，外資機構則涵蓋日本大和證券、日本Axil Capital及韓國LOTTE集團等專業投資機構，營運資金足以支持未來兩年多項臨床發展的需求。

承銷商指出，興櫃股票登錄首日的掛牌價格並非承銷價，而是由推薦券商在開盤前蒐集合格投資人的買賣委託，於上午8:30至9:00間進行議價，最終以市場供需決定開盤參考價；這意味著安立璽榮-KY的掛牌價格將直接反映專業投資人對其技術價值、市場潛力及未來成長性的綜合評估。

隨著1月13日登錄興櫃，安立璽榮-KY將進入全新的發展階段。公司規劃2026年將是「數據收割年」。EI-1071阿茲海默症二期臨床將於2026年取得重要數據，這將是啟動全球授權談判的關鍵驅動因子白斑症重磅藥物EI-001將推進多中心二期臨床，目標成為該疾病領域的標竿藥物。並且在財務健全的基礎上，公司預計於2026年下半年啟動上市櫃或轉往上市創新板的規劃。