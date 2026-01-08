巨有去年業績創新高 新年展望樂觀

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

巨有（8227）公布去年12月業績，雖然呈現月減，但全年業績創歷史新高。

巨有去年12月合併營收為1.15 億元，月減46.5%、年增67.4%，第4季度合併營收為4.15億元，季減10.1%、較去年同期大幅增加 107.1%，為單季營收次高紀錄。該公司累計去年合併營收為13.49 億元，較去年同期大增97.8%，改寫新高紀錄。

巨有表示，該公司積極擴大高階製程專案布局，設計與量產服務已涵蓋12奈米至4奈米的FinFET先進製程節點，已承接客戶端的高階製程委託設計（NRE）專案數量持續增加，高階新製程量產需求也將陸續發酵，因此對於新一年度的營運展望樂觀、成長動能續強。

巨有董事長賴志賢指出，該公司12奈米以下製程已占營收高達七成以上，IP ASIC的設計服務來自於大小AI的需求，FinFET製程與高速介面技術快速演進，單一技術優勢已不足以支撐產品成功。具備完整IP生態系整合能力、大量先進FinFET製程實績與量產經驗的設計服務夥伴，將成為客戶競爭力的關鍵，巨有將在這AI浪潮中扮演重要推動角色。

