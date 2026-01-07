協易機營收／去年3.83億元近八年新高 AI 伺服器、新能源車持續看俏

沖床龍頭大廠協易機械（4533）公布2025年12月合併營收3.83億元，月增12.4%、年增29.4%，呈年月雙增走勢；第4季合併營收9.56億元，季減8.2%、年增7.9%；累計全年合併營收40.26億元、年增12%，為近八年新高。

協易機近幾年強攻新能源產業商機，去年7月參加「日本東京金屬成形加工技術展」，展出SD直壁式曲軸伺服沖床，並首度搭配燃料電池流道板模具進行實機展演，展現在高精密薄板加工與綠能應用領域最新成果，獲得市場高度矚目。

協易機表示，公司持續與國際客戶合作開發燃料電池與電動車關鍵零件製程，以開拓更多元的市場商機。而去年的日本展，就受到多家歐美車廠關注，預計今、明兩年擴廠，協易機都有機會接到訂單。

據了解，協易機目前在手訂單能見度已看到今年底，近期包括中國大陸、美國、日本及東南亞市場都不錯，訂單主要來自新能源車、燃油車、AI伺服器及高級3C家電等設備產業。

其中，在AI伺服器方面，協易機已切入伺服器機殼、滑軌、機架及散熱片供應鏈，並開始出貨給台商位於東南亞的生產工廠，主要供應歐美第一線AI伺服器大廠；客戶去年第2季投產，且持續擴廠，相關效益今年持續發展。

另外，中國大陸也積極發展AI伺服器，協易機大陸廠占地利之便，供應給相關零件廠及組裝廠。整體來看，AI伺服器應用去年營收有雙位數增長，占營收比重也首度超過10%，今年預期仍有雙位數增長的空間。

至於新能源車方面，預估今年也會維持雙位數增長。協易機表示，今年重點著重在SDK超高精度伺服沖床，應用產業涵蓋氫能源車、航太及醫療等。以氫能源車為例，燃料電池雙極板等高難度精密加工，就必須使用超高精度伺服沖床。

協易機近幾年積極朝「高科技製造服務業」轉型陸續開花結果，其中，協易機的伺服沖床已成功打入航太龍頭漢翔（2634）的空巴供應鏈，預期新的鋁合金沖壓製造工法將在今年逐步發酵，帶相關設備出貨。

法人指出，去年4月美國推出關稅新政，銷美沖床關稅由5%調升為25%，協易機5月即調整新接訂單產品售價，售價調幅15%至20%，預計今年起陸續出貨，有助提升今年毛利，加上匯率趨穩，預期今年營收、獲利成長可期。