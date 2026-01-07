皇將營收／去年14.57億元攀高 今年祭三大營運成長方針拚營運更上層樓

製藥包裝自動化設備大廠皇將科技（4744）受惠全球製藥包裝市場需求回溫，帶動去年營收創歷史新高，皇將表示，今年將祭出三大營運成長方針，包括全球化布局、推出創新產品及展現策略合作綜效等，力拚今年營運更上層樓。

其中，在全球布局方面，皇將持續深化歐美市場據點，評估歐洲Hub、墨西哥據點的戰略角色，同時加強韓國、印度與南美市場的合作可能性，打造完整的在地化服務與銷售網絡，滿足各區域客戶多元需求。

在產品創新方面，皇將預計今年第1季推出新世代設備，包括U2系列、高度智慧化軟膠囊機及智能烘乾設備（ITD），並導入智慧升級與檢測系統，有助提升設備效率與穩定性，逐步向高端製藥設備品牌邁進。

至於策略合作綜效，將鎖定具互補性的技術與產品線，審慎評估與國際策略合作夥伴深度合作的機會，打造營運長期成長引擎。

皇將自結2025年12月合併營收3.63億元，月增197.2%、年增17%，第4季合併營收5.58億元，季增123%、年增11.8%；累計全年合併營收14.57億元，年增13.2%。12月、第4季、全年營收同創歷史新高。

皇將表示，2025年交出公司成立以來營收最高的成績單，主要受惠於全球製藥包裝市場需求，在關稅政策明朗後持續回溫，帶動公司旗下數粒線與軟膠囊生產線訂單明顯增加，出貨逐季往上走高。

另外，韓國昌誠在2023年併購後管理綜效逐漸顯現，透過交叉銷售與技術整合，成功拓展北美、印度、歐洲等市場多家國際知名的醫藥客戶，雙雙創造公司整體營運規模放大。

展望2026年，皇將對於整體營運穩健成長深具信心。皇將祭出三大營運成長方針：「全球化布局、推出創新產品、展現策略合作綜效」，持續鞏固市場領先地位，也推動公司營運更上一層樓。