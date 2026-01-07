鉅明站高崗 訂單滿載

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

高爾夫球具代工大廠鉅明 （8928）昨（7）日公布去年12月營收為3.29億元，站穩在高檔，年減6.1%；累計全年營收34.23億元，創新高，年增8%。該公司目前在手訂單已滿載至農曆春節前，營運進一步增長可期。

鉅明表示，在品牌商今年庫存水位恢復正常下，拉貨回到往年淡旺季明顯態勢，該公司自8月開始為主力品牌客戶陸續投產新品後，9月起開始少量出貨，並於第4季迎來發貨高峰。

以12月營收來看，單月為3.29億元，月增1.1%、年減6.1%；第4季營收合計達10.34億元，季增64.1%，與去年同期比較則略減0.5%；累計全年營收34.23億元，年增8%。展望今年，該公司看好整體營運表現。

營收 拉貨

延伸閱讀

北市最快9月營養午餐全面免費…估全年20多億元 1校長：應無排擠效應

看好台東慢經濟 民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠拜會饒慶鈴取經

動漫迷看過來！ 《七龍珠英雄崛起-台北》特展明起開跑

春節加菜不傷荷包！台中大安市場日銷2千頭豬 豬價平穩度年關

相關新聞

弘塑去年合併營收創新高 上月、上季業績同攀高峰

半導體設備廠弘塑（3131）昨（7）日公告去年12月合併營收10.07億元，月增78.1%、年增1.05倍，創歷史新高。

富邦證輔導 輝創承銷價40元

富邦證券輔導的輝創電子（6722）公司，昨（7）日完成競價開標。本次競價拍賣股數為7,072千股，最低得標價格為每股新台...

桓鼎衝儲能 與輝能簽MOU

桓鼎-KY（5543）昨（7）日於美國消費性電子展（CES 2026）上宣布，攜手旗下轉投資公司佐茂、統量電能，與固態電...

彬台去年12月營收年增25% 銷售帶勁

彬台（3379）昨（7）日公布去年12月營收3.5億元，年增25.9％；去年全年營收19.7億元，年增82.3％，單月、...

宇川精材1月13日登興櫃

先進半導體製程關鍵材料廠宇川精材（7887）將於13日以每股76元登錄興櫃，董事長郭文哲昨（7）日表示，因應國際大廠及客...

長廣申購 抽中現賺14萬

臺灣證券交易所公告，長興旗下「小金雞」長廣（7795）採競價拍賣方式辦理承銷，於昨（7）日順利完成，得標加權平均價格為1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。