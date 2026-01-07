皇將三路並進 拚營運
製藥包裝自動化設備大廠皇將科技（4744）受惠全球製藥包裝市場需求回溫，帶動去年營收創歷史新高，皇將表示，今年將祭出三大營運成長方針，包括全球化布局、推出創新產品及展現策略合作綜效等，力拚今年營運更上層樓。
在全球布局方面，皇將持續深化歐美市場據點，評估歐洲Hub、墨西哥據點的戰略角色，同時加強韓國、印度與南美市場的合作可能性。
在產品創新方面，皇將預計今年第1季推出新世代設備，包括U2系列、高度智慧化軟膠囊機及智能烘乾設備（ITD），並導入智慧升級與檢測系統，有助提升設備效率與穩定性。至於策略合作綜效，將鎖定具互補性的技術與產品線，審慎評估與國際策略合作夥伴深度合作的機會，打造營運長期成長引擎。
