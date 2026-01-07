太景去年12月單月營收月飆增64倍

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

永豐餘集團轉投資的新藥研發公司太景*-KY（4157）昨（7）日公告2025年12月營收為2.23億元，年增6,482.7%、暴增64倍；累計2025年全年營收達2.59億元，年增72.2%。

太景表示，12月營收大幅衝高，主要貢獻來自流感新藥Pixavir marboxil (TG-1000)取得中國大陸上市許可之里程碑款，及海外商業合作案之收入。

太景生技指出，旗下流感抗病毒新藥Pixavir marboxil開發進度取得重大突破，隨著中國大陸合作夥伴於去年12月成功取得上市許可，相關里程碑款已依約入帳。此外，公司積極布局全球市場，於去年第4季陸續完成多項海外商業合作案之收入也皆依合約認列收入，部分授權金認列於12月營收。

太景董事長黃國龍表示，2025年是太景收穫豐碩的一年，多項營運及授權案相繼開花結果。自上半年的流感抗病毒新藥Pixavir marboxil小兒劑型申請臨床試驗許可、完成臨床一期試驗，至下半年Pixavir marboxil膠囊劑型取得中國大陸藥證，象徵這項藥品正式由開發期步入商業化階段。

另外，太景越南、印度授權案及TG-4318與健康元藥業的二度合作，也都展現了太景研發管線的市場價值。相關授權金與里程碑款的入帳，不僅強化了公司的財務結構，更為後續營運提供了充裕的資金動能。

針對後續營運亮點，太景表示，隨著Pixavir marboxil在中國大陸取得上市許可，合作夥伴健康元已積極布局線上通路並投入醫保申請程序，未來將可進一步依據銷售表現提取銷售權利金。

