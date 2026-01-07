亞昕好威 去年12月、去年營收創雙高

亞昕（5213）昨（7）日公告，12月營收68.45億元，年增13.04%；2025年營收180.3億元，年增107.53%，單月與全年均創歷史新高紀錄。

亞昕總裁姚連地表示，今年到2028年將每年迎來百億元的交屋量，力拚每年配息率都可達八成以上，此外，為了因應市況，今年推出個案也都將全面讓利。

亞昕表示，去年主要來自八案入帳，推升全年營收。法人推估，若以營建同業平均利潤率12~15%計算，預計亞昕2025年獲利可達20多億元，去年全年每股純益（EPS）約在2.8~3.3元左右，今年將維持高配息政策。

此外， 亞昕長期以來採取高股利政策，法人估，若以近五年平均現金股利發放率來看，有望達到2.5~2.8元現金股利的水準，若以昨日收盤價23.35元計算，殖利率約在10~12％。

除了去年業績能見度高以外，亞昕未來三年完工量也已備妥，亞昕表示，今年預計有四案完工，包括「亞昕敦南」、「昕銀座」、「亞昕一緻」及「森中央」，加上手上還有部分先建後售的成屋，預期完工量可達150億元。

2027年完工量約171億元，2028年160億元，2029年228億元，2030年217億元，亞昕表示，未來三年的銷售均達85%以上且完工量已大致底定，未來動能無虞。

推案上，亞昕表示，目前手中自購土地加計合建案的庫存約2,000多億元，今年預計推出7案，推案量共555億元，包括總銷160億元「林口中山路」案、總銷100億元台中「文商段」、總銷55億元三重「昕富琚」、總銷75億元台中「科博段」、總銷35億元中和「豐森大境」、總銷50億元台中「大里」、總銷80億元台中「織御」。

姚連地表示，為了因應市況，今年的個案會全面讓利，像是中和案本來開價85萬元，後來調整為75萬元，市場反應都相當不錯，接下來的案子也會有每坪下調5萬到10萬元的讓利幅度。

展望今年，姚連地認為，現在房市都是看政策決定，若央行信用管制沒有鬆綁，預期市場仍處低檔，呈現個案表現狀態，地段好、產品定位佳的案子才會突出。