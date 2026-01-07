亞昕好威 去年12月、去年營收創雙高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

亞昕（5213）昨（7）日公告，12月營收68.45億元，年增13.04%；2025年營收180.3億元，年增107.53%，單月與全年均創歷史新高紀錄。

亞昕總裁姚連地表示，今年到2028年將每年迎來百億元的交屋量，力拚每年配息率都可達八成以上，此外，為了因應市況，今年推出個案也都將全面讓利。

亞昕表示，去年主要來自八案入帳，推升全年營收。法人推估，若以營建同業平均利潤率12~15%計算，預計亞昕2025年獲利可達20多億元，去年全年每股純益（EPS）約在2.8~3.3元左右，今年將維持高配息政策。

此外， 亞昕長期以來採取高股利政策，法人估，若以近五年平均現金股利發放率來看，有望達到2.5~2.8元現金股利的水準，若以昨日收盤價23.35元計算，殖利率約在10~12％。

除了去年業績能見度高以外，亞昕未來三年完工量也已備妥，亞昕表示，今年預計有四案完工，包括「亞昕敦南」、「昕銀座」、「亞昕一緻」及「森中央」，加上手上還有部分先建後售的成屋，預期完工量可達150億元。

2027年完工量約171億元，2028年160億元，2029年228億元，2030年217億元，亞昕表示，未來三年的銷售均達85%以上且完工量已大致底定，未來動能無虞。

推案上，亞昕表示，目前手中自購土地加計合建案的庫存約2,000多億元，今年預計推出7案，推案量共555億元，包括總銷160億元「林口中山路」案、總銷100億元台中「文商段」、總銷55億元三重「昕富琚」、總銷75億元台中「科博段」、總銷35億元中和「豐森大境」、總銷50億元台中「大里」、總銷80億元台中「織御」。

姚連地表示，為了因應市況，今年的個案會全面讓利，像是中和案本來開價85萬元，後來調整為75萬元，市場反應都相當不錯，接下來的案子也會有每坪下調5萬到10萬元的讓利幅度。

展望今年，姚連地認為，現在房市都是看政策決定，若央行信用管制沒有鬆綁，預期市場仍處低檔，呈現個案表現狀態，地段好、產品定位佳的案子才會突出。

台中 營收 股利

延伸閱讀

高雄心衛中心前主管性侵案 社工師全聯會聲明痛批：踐踏社工專業形象

當個案說「他應該多陪我」…不是你太黏 是你在關係裡很想被放在心上

影／上班途中突遭野雁直撲 猶如3、40斤砸到頭…騎士腦震盪

「中和光復線」直達台北大巨蛋 當地里長期待：人潮、房價看漲

相關新聞

弘塑去年合併營收創新高 上月、上季業績同攀高峰

半導體設備廠弘塑（3131）昨（7）日公告去年12月合併營收10.07億元，月增78.1%、年增1.05倍，創歷史新高。

富邦證輔導 輝創承銷價40元

富邦證券輔導的輝創電子（6722）公司，昨（7）日完成競價開標。本次競價拍賣股數為7,072千股，最低得標價格為每股新台...

桓鼎衝儲能 與輝能簽MOU

桓鼎-KY（5543）昨（7）日於美國消費性電子展（CES 2026）上宣布，攜手旗下轉投資公司佐茂、統量電能，與固態電...

彬台去年12月營收年增25% 銷售帶勁

彬台（3379）昨（7）日公布去年12月營收3.5億元，年增25.9％；去年全年營收19.7億元，年增82.3％，單月、...

宇川精材1月13日登興櫃

先進半導體製程關鍵材料廠宇川精材（7887）將於13日以每股76元登錄興櫃，董事長郭文哲昨（7）日表示，因應國際大廠及客...

長廣申購 抽中現賺14萬

臺灣證券交易所公告，長興旗下「小金雞」長廣（7795）採競價拍賣方式辦理承銷，於昨（7）日順利完成，得標加權平均價格為1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。