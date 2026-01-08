長廣申購 抽中現賺14萬

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所公告，長興旗下「小金雞」長廣（7795）採競價拍賣方式辦理承銷，於昨（7）日順利完成，得標加權平均價格為188.55元。

證交所表示，長廣初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，辦理競價拍賣股數5,760仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於1月7日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格為182.11元、最高得標價格210元。

另外，長廣公開申購將於今（8）日截止，承銷價125元，一人可申購一張。以長廣7日均價270.6元計算，抽中現賺14.56萬元、報酬率超狂、高達116.48％。

特用化學股長興（1717）搭上高階半導體設備領域，股價連三日飆漲停，旗下長廣股價也跟著大幅拉抬逾兩成。長廣專攻真空壓模機，廣泛導入AI與高效能運算（HPC）等先進應用，市場聚焦長廣未來的擴產空間，使股價也具想像力。

長廣上市日期1月16日，上市前承銷股數2,520張，證交所公布截至7日開盤前有170,971筆申購單，換算當前中籤率為1.47％，預計最終中籤率將更低。

