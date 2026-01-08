弘塑去年合併營收創新高 上月、上季業績同攀高峰

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
半導體設備廠弘塑（3131）昨（7）日公告去年12月合併營收10.07億元，月增78.1%、年增1.05倍，創歷史新高。

弘塑去年第4季合併營收21.49億元，季增43.9%、年增75.9%，帶動去年合併營收65.14億元，年增59.9%，單月、單季及全年營收三大財務數字同步改寫新猷。

弘塑去年前三季每股純益（EPS）26.19元，外界預期，今年獲利有望超越前年高點，改寫新猷。

展望今年營運，弘塑日前表示，大客戶持續下急單，訂單量很多，到今年上半年的產能利用率已逾九成，下半年訂單需求看起來也沒有下調的跡象，全年應會滿載運轉，樂觀看待全年成長趨勢，今年機台出貨量應會比去年小幅增加，且隨著出貨量提升，帶動營收表現往上。法人估計，弘塑今年業績年增幅上看二至三成。

目前弘塑先進封裝設備的產能供不應求，導致必須尋求外包合作，相關比例從先前大約三成，已上升至五成左右。在今年首季二期新廠產能加入後，未來其產能將增加一倍以上，預期將使得外包比例下降。不過基於出貨到認列營收還有一段時間差，外包比例下降對毛利率表現挹注，估計要等到今年下半年至明年上半年才會慢慢顯現。

同時，為支撐快速攀升的訂單需求，並著眼未來長期發展與多角化經營布局，弘塑日前繼續砸下約10.66億元，購置新竹市五福段土地，規劃後續再度擴充設備產能。

此外，弘塑旗下還有添鴻、佳霖與太引資訊系統等布局，添鴻主要負責化學品業務，占弘塑整體營收比重約二成，客戶需求量增加，也正持續開發產品。

