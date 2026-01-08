桓鼎衝儲能 與輝能簽MOU

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

桓鼎-KY（5543）昨（7）日於美國消費性電子展（CES 2026）上宣布，攜手旗下轉投資公司佐茂、統量電能，與固態電池廠輝能簽署戰略合作備忘錄（MOU）。

根據四家公司協議，將整合各自在電池材料、模組製造、系統整合與應用場域的關鍵技術與經驗，共同研發並推動次世代固態電池於高安全儲能系統及電動貨運自行車的實際應用，加速布局全球能源轉型與智慧移動市場。

桓鼎集團董事長莊宏偉表示，此次切入次世代固態電池應用生態系，將有助於全面提升儲能產品的安全規格與技術門檻。

為展現合作初步成果，四家公司預計將於CES 2026首度攜手展示搭載輝能次世代固態電芯的新型儲能牆系統，提前揭示固態電池在實際商用場景中的安全性與系統整合進展。

電池 董事長 CES

延伸閱讀

Sony、Honda合資第二款原型車曝光！Afeela SUV Prototype現身CES 2026！

桓鼎結盟輝能切入次世代固態電池應用 儲能牆與 E-Cargo 雙軌布局啟動

韓中企業簽9項MOU 新世界與阿里巴巴展開合作

泓德攜手國碩 強攻儲能

相關新聞

弘塑去年合併營收創新高 上月、上季業績同攀高峰

半導體設備廠弘塑（3131）昨（7）日公告去年12月合併營收10.07億元，月增78.1%、年增1.05倍，創歷史新高。

富邦證輔導 輝創承銷價40元

富邦證券輔導的輝創電子（6722）公司，昨（7）日完成競價開標。本次競價拍賣股數為7,072千股，最低得標價格為每股新台...

桓鼎衝儲能 與輝能簽MOU

桓鼎-KY（5543）昨（7）日於美國消費性電子展（CES 2026）上宣布，攜手旗下轉投資公司佐茂、統量電能，與固態電...

彬台去年12月營收年增25% 銷售帶勁

彬台（3379）昨（7）日公布去年12月營收3.5億元，年增25.9％；去年全年營收19.7億元，年增82.3％，單月、...

宇川精材1月13日登興櫃

先進半導體製程關鍵材料廠宇川精材（7887）將於13日以每股76元登錄興櫃，董事長郭文哲昨（7）日表示，因應國際大廠及客...

長廣申購 抽中現賺14萬

臺灣證券交易所公告，長興旗下「小金雞」長廣（7795）採競價拍賣方式辦理承銷，於昨（7）日順利完成，得標加權平均價格為1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。