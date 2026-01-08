桓鼎衝儲能 與輝能簽MOU

桓鼎-KY（5543）昨（7）日於美國消費性電子展（CES 2026）上宣布，攜手旗下轉投資公司佐茂、統量電能，與固態電池廠輝能簽署戰略合作備忘錄（MOU）。

根據四家公司協議，將整合各自在電池材料、模組製造、系統整合與應用場域的關鍵技術與經驗，共同研發並推動次世代固態電池於高安全儲能系統及電動貨運自行車的實際應用，加速布局全球能源轉型與智慧移動市場。

桓鼎集團董事長莊宏偉表示，此次切入次世代固態電池應用生態系，將有助於全面提升儲能產品的安全規格與技術門檻。

為展現合作初步成果，四家公司預計將於CES 2026首度攜手展示搭載輝能次世代固態電芯的新型儲能牆系統，提前揭示固態電池在實際商用場景中的安全性與系統整合進展。