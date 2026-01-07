緯軟營收／12月11.7億元 全年、第4季、單月皆創新高

緯軟（4953）7日公告自結2025年12月份單月合併營收為11.7億元，月增8.9%、年增28.5%，續創新高紀錄；第4季合併營收為32.5億元，季增8.9%、年增20%；2025年全年合併營收達116億元，年增13%。單月、單季及全年營收同步改寫歷史紀錄，並已連續五年維持雙位數成長。

緯軟指出，2025年營收表現主要受惠於核心客戶需求穩健推進及策略布局逐步發酵。緯軟長期深耕互聯網產業，除既有大型客戶需求持續穩定挹注外，亦憑藉多年服務經驗與交付品質，成功帶動新客戶業績快速成長，成為推升營收創高的重要動能。

展望2026年，緯軟將持續拓展多元產業布局，結合新興科技應用，以既有客戶為基礎，深化在AI、遊戲與半導體等關鍵領域的技術與資源投入，推動新的成長曲線。公司將以創造長期、穩健的獲利增長為目標，擴大營運版圖、提升競爭優勢。

緯軟董事長蕭清志先前表示，2026年持續看好半導體、遊戲、互聯網等產業成長動能，預計2025年營收成長動能將延續到2026年，2026年營收有望續創新高。

針對半導體業務發展，蕭清志表示，2025年第2季成立半導體事業專責單位，第3季已切入多家世界級IC設計廠及晶圓廠，後續目標快速擴大市占率與團隊規模，讓業務擴展到半導體其他細部領域。

緯軟看好2026年半導體應用持續成長。蕭清志指出，緯軟會先把台灣市場經營好，後續半導體業務可能外溢至美國，尤其是矽谷；而在遊戲領域，緯軟預期該產業2026年也將有雙位數增長。

從市場面觀察，緯軟預計2026年台灣將維持高成長動能，中國大陸穩健擴張，日本亦會成長。歐美市場部分，緯軟期待取得新客戶，能帶動該地區業務重回成長軌道。