快訊

北車附近傳車禍…汽車剛出停車場突爆衝畫面曝 22歲駕駛喊太緊張

各外資大幅上修！台積電目標價2000元起跳 這家估漲至2400元

不只是第一夫人！外媒揭美國抓捕馬杜洛之妻內幕 委國背後真正掌權者

綠茵營收／12月1.05億元突破億元大關 創單月歷史新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

國際生技保健食品原料研發生產大廠綠茵（6846）生技12月合併營收突破1億元大關，達到1.05億元，較上一年同期成長12.19％；2025年全年合併營收9.15億元，年增4.82％，單月與全年營收同步創下歷史新高。

綠茵表示，傳統消費旺季自第4季延續至農曆春節前，公司在手訂單仍然暢旺，將盡力協調代工廠交期，滿足客戶訂單需求，保持首季營收成長態勢。海外市場布局效益逐步顯現，提供綠茵新的成長動能，也是綠茵營收連年創新高的主因之一。

布局較早的東南亞、港澳地區開始進入高速成長，2025年海外市場成長70％，遠高於2024年的40％，隨著東南亞銷售區域拓展，以及東北亞、美國、加拿大、墨西哥等國進入穩定銷售，海外市場具有相當大的成長空間。國內市場方面，綠茵也提供品牌大客戶客製化新品，加深雙方合作共同開創國內藍海市場，今年營運再攀高峰可期。

因應國際市場擴大，以及加深與國內外品牌大客戶的合作，綠茵潭子新廠將從原料、配方混料到製劑，提供客戶國際品質系統認證的完整代工產線，完善保健食品CDMO一條龍服務，接單能力將大幅躍升。公司表示，潭子新廠今年第4季設備進廠開始量產後，產能將大幅提升，預期2027年將展開跳躍式成長。

市場 營收

延伸閱讀

矽創營收／去年190億元、營運倒吃甘蔗 連兩年成長

南亞科12月營收翻新兩紀錄 市值大躍進 躋身台股第12大

川湖去年12月、上季、去年業績飆出三紀錄

M31 去年12月合併營收月增59%

相關新聞

騰勢1月13日登錄興櫃、承銷價104元 攜手萬達寵物成立子公司

保健食品品牌騰勢（7889）預計於1月13日以正式登錄興櫃交易，承銷價為104元，預計最快於第3季上櫃；並宣布攜手萬達寵...

鈊象去年12月、去年營收創兩新高

遊戲股王鈊象昨（6）日公告2025年12月營收達19.52億元，月增4.7%、年增14.1%，創歷史新高。累計去年營收2...

威剛去年業績突破500億

全球第二大、台灣最大記憶體模組廠威剛昨（6）日公告去年12月合併營收58.1億元，創新高，月增3.79%，年增一倍；20...

長園科小金雞 寰聖國際擬 IPO

長園科（8038）旗下寰聖國際昨（6）日宣布與華南永昌證券簽署IPO輔導合約，啟動股票公開發行準備作業。寰聖國際表示，公...

IET 去年12月營收攀峰 搶攻高速傳輸

三五族半導體廠英特磊IET-KY（4971）昨（6）日公告去年12月營收1.1億元，創新高，月增3.4%、年增25.9%...

擷發科組AI國際聯盟

ASIC廠擷發科（7796）擴大衝刺AI布局，5日宣布將聯手歐洲AI晶片新創公司Axelera AI、工業電腦大廠艾訊、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。