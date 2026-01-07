鉅明營收／2025年34.23億元創新高 年增8%

高爾夫球具代工大廠鉅明（8928）7日公布2025年12月營收為3.29億元，月增1.1%、年減6.1%；累計全年營收34.23億元，創新高，年增8%。該公司目前在手訂單已滿載至農曆春節前，營運進一步增長可期。

鉅明表示，在品牌商今年庫存水位恢復正常下，拉貨回到往年淡旺季明顯態勢，該公司自8月開始為主力品牌客戶陸續投產新品後，9月起開始少量出貨，並於第4季迎來發貨高峰。

以12月營收來看，單月為3.29億元，月增1.1%、年減6.1%；第4季營收合計達10.34億元，季增64.1%，與去年同期比較則略減0.5%；累計全年營收34.23億元，年增8%。展望今年，該公司看好整體營運表現。