快訊

全台凍番薯！強烈大陸冷氣團+輻射冷卻 17縣市低溫探10度

警專第一名畢業…女警恐嚇開槍盧秀燕 改口稱「亂講話」法院繼續羈押

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

鉅明營收／2025年34.23億元創新高 年增8%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

高爾夫球具代工大廠鉅明（8928）7日公布2025年12月營收為3.29億元，月增1.1%、年減6.1%；累計全年營收34.23億元，創新高，年增8%。該公司目前在手訂單已滿載至農曆春節前，營運進一步增長可期。

鉅明表示，在品牌商今年庫存水位恢復正常下，拉貨回到往年淡旺季明顯態勢，該公司自8月開始為主力品牌客戶陸續投產新品後，9月起開始少量出貨，並於第4季迎來發貨高峰。

以12月營收來看，單月為3.29億元，月增1.1%、年減6.1%；第4季營收合計達10.34億元，季增64.1%，與去年同期比較則略減0.5%；累計全年營收34.23億元，年增8%。展望今年，該公司看好整體營運表現。

營收 拉貨

延伸閱讀

中國A股2025年新開戶總數年增9.75%

看好台東慢經濟 民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠拜會饒慶鈴取經

2025年全台機車總銷量衰退5.88%！SYM三陽機車締造銷售四連霸

金管會罰緩收入未達標

相關新聞

騰勢1月13日登錄興櫃、承銷價104元 攜手萬達寵物成立子公司

保健食品品牌騰勢（7889）預計於1月13日以正式登錄興櫃交易，承銷價為104元，預計最快於第3季上櫃；並宣布攜手萬達寵...

鈊象去年12月、去年營收創兩新高

遊戲股王鈊象昨（6）日公告2025年12月營收達19.52億元，月增4.7%、年增14.1%，創歷史新高。累計去年營收2...

威剛去年業績突破500億

全球第二大、台灣最大記憶體模組廠威剛昨（6）日公告去年12月合併營收58.1億元，創新高，月增3.79%，年增一倍；20...

長園科小金雞 寰聖國際擬 IPO

長園科（8038）旗下寰聖國際昨（6）日宣布與華南永昌證券簽署IPO輔導合約，啟動股票公開發行準備作業。寰聖國際表示，公...

IET 去年12月營收攀峰 搶攻高速傳輸

三五族半導體廠英特磊IET-KY（4971）昨（6）日公告去年12月營收1.1億元，創新高，月增3.4%、年增25.9%...

擷發科組AI國際聯盟

ASIC廠擷發科（7796）擴大衝刺AI布局，5日宣布將聯手歐洲AI晶片新創公司Axelera AI、工業電腦大廠艾訊、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。