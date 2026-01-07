輝創競拍均價44.17元 申購中籤報酬率逾四成超甜
臺灣證券交易所公告，輝創（6722）採競價拍賣方式辦理承銷，於7日順利完成，得標加權平均價格為44.17元。
證交所表示，輝創初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，辦理競價拍賣股數7,072仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於1月7日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格41.96元、最高得標價格140元。
另外，輝創公開申購將於1月8日截止，承銷價40元，一人可申購1張。以輝創7日均價56.09元計算，抽中現賺1.6萬元、報酬率高達40％。
輝創上市日期1月16日，上櫃前承銷股數2,068張，證交所公布截至7日開盤前有98,599筆申購單，換算當前中籤率為2％，預計最終中籤率將更低。
