快訊

全台凍番薯！強烈大陸冷氣團+輻射冷卻 17縣市低溫探10度

警專第一名畢業…女警恐嚇開槍盧秀燕 改口稱「亂講話」法院繼續羈押

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

輝創競拍均價44.17元 申購中籤報酬率逾四成超甜

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，輝創（6722）採競價拍賣方式辦理承銷，於7日順利完成，得標加權平均價格為44.17元。

證交所表示，輝創初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，辦理競價拍賣股數7,072仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於1月7日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格41.96元、最高得標價格140元。

另外，輝創公開申購將於1月8日截止，承銷價40元，一人可申購1張。以輝創7日均價56.09元計算，抽中現賺1.6萬元、報酬率高達40％。

輝創上市日期1月16日，上櫃前承銷股數2,068張，證交所公布截至7日開盤前有98,599筆申購單，換算當前中籤率為2％，預計最終中籤率將更低。

證交所 美國

延伸閱讀

Power UpTW計畫 反應熱烈

獨／改善台股結構失衡 證交所將推出「價值提升計畫」

證交所推廣綠色交通

迎接馬年 證交所推春聯、紅包袋

相關新聞

騰勢1月13日登錄興櫃、承銷價104元 攜手萬達寵物成立子公司

保健食品品牌騰勢（7889）預計於1月13日以正式登錄興櫃交易，承銷價為104元，預計最快於第3季上櫃；並宣布攜手萬達寵...

鈊象去年12月、去年營收創兩新高

遊戲股王鈊象昨（6）日公告2025年12月營收達19.52億元，月增4.7%、年增14.1%，創歷史新高。累計去年營收2...

威剛去年業績突破500億

全球第二大、台灣最大記憶體模組廠威剛昨（6）日公告去年12月合併營收58.1億元，創新高，月增3.79%，年增一倍；20...

長園科小金雞 寰聖國際擬 IPO

長園科（8038）旗下寰聖國際昨（6）日宣布與華南永昌證券簽署IPO輔導合約，啟動股票公開發行準備作業。寰聖國際表示，公...

IET 去年12月營收攀峰 搶攻高速傳輸

三五族半導體廠英特磊IET-KY（4971）昨（6）日公告去年12月營收1.1億元，創新高，月增3.4%、年增25.9%...

擷發科組AI國際聯盟

ASIC廠擷發科（7796）擴大衝刺AI布局，5日宣布將聯手歐洲AI晶片新創公司Axelera AI、工業電腦大廠艾訊、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。