弘塑營收／12月10億元、月增78.1％ 單月、季及全年均創新高

半導體設備廠弘塑（3131）於7日公告，去年12月業績一口氣首度跳增到10億元以上水準，月增幅度超過七成，單季營收也首度突破20億元，全年業績超過65億元，三項營運成績均創歷史新高。

弘塑去年12月合併營收10.07億元，月增78.1％、年增幅度為1.05倍，去年第4季合併營收為21.49億元，季增43.9％、年增75.9％，帶動去年合併營收達65.14億元，年增幅度達59.9％，是該公司上櫃以來全年業績的最高增幅。外界預期，其今年獲利表現也有機會改寫紀錄。

展望今年營運，弘塑日前表示，大客戶持續下急單，訂單量很多，到今年上半年的產能利用率已逾九成，下半年訂單需求看起來也沒有下調跡象，全年應會滿載運轉，樂觀看待全年成長趨勢，今年機台出貨量應會比去年小幅增加。法人則估計，弘塑今年業績增幅還可繼續上看二至三成。

弘塑先進封裝設備的產能供不應求，導致必須尋求外包合作，相關比例從先前大約三成，已上升至五成左右。在今年首季新廠產能加入後，未來產能將增加一倍以上。但為支撐快速攀升的訂單需求，並著眼未來長期發展與多角化經營布局，弘塑日前繼續砸下約10.66億元，購置新竹市五福段土地，規畫再度擴充設備產能。