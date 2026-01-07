快訊

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

銀行跨行轉帳手續費12年未動 金管會主委鬆口有望調降

弘塑營收／12月10億元、月增78.1％ 單月、季及全年均創新高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體設備廠弘塑（3131）於7日公告，去年12月業績一口氣首度跳增到10億元以上水準，月增幅度超過七成，單季營收也首度突破20億元，全年業績超過65億元，三項營運成績均創歷史新高。

弘塑去年12月合併營收10.07億元，月增78.1％、年增幅度為1.05倍，去年第4季合併營收為21.49億元，季增43.9％、年增75.9％，帶動去年合併營收達65.14億元，年增幅度達59.9％，是該公司上櫃以來全年業績的最高增幅。外界預期，其今年獲利表現也有機會改寫紀錄。

展望今年營運，弘塑日前表示，大客戶持續下急單，訂單量很多，到今年上半年的產能利用率已逾九成，下半年訂單需求看起來也沒有下調跡象，全年應會滿載運轉，樂觀看待全年成長趨勢，今年機台出貨量應會比去年小幅增加。法人則估計，弘塑今年業績增幅還可繼續上看二至三成。

弘塑先進封裝設備的產能供不應求，導致必須尋求外包合作，相關比例從先前大約三成，已上升至五成左右。在今年首季新廠產能加入後，未來產能將增加一倍以上。但為支撐快速攀升的訂單需求，並著眼未來長期發展與多角化經營布局，弘塑日前繼續砸下約10.66億元，購置新竹市五福段土地，規畫再度擴充設備產能。

弘塑 營收

延伸閱讀

南亞科12月營收翻新兩紀錄 市值大躍進 躋身台股第12大

穎崴去年12月、去年營收衝出雙高 受惠 AI、高速運算等需求強勁

川湖去年12月、上季、去年業績飆出三紀錄

M31 去年12月合併營收月增59%

相關新聞

騰勢1月13日登錄興櫃、承銷價104元 攜手萬達寵物成立子公司

保健食品品牌騰勢（7889）預計於1月13日以正式登錄興櫃交易，承銷價為104元，預計最快於第3季上櫃；並宣布攜手萬達寵...

鈊象去年12月、去年營收創兩新高

遊戲股王鈊象昨（6）日公告2025年12月營收達19.52億元，月增4.7%、年增14.1%，創歷史新高。累計去年營收2...

威剛去年業績突破500億

全球第二大、台灣最大記憶體模組廠威剛昨（6）日公告去年12月合併營收58.1億元，創新高，月增3.79%，年增一倍；20...

長園科小金雞 寰聖國際擬 IPO

長園科（8038）旗下寰聖國際昨（6）日宣布與華南永昌證券簽署IPO輔導合約，啟動股票公開發行準備作業。寰聖國際表示，公...

IET 去年12月營收攀峰 搶攻高速傳輸

三五族半導體廠英特磊IET-KY（4971）昨（6）日公告去年12月營收1.1億元，創新高，月增3.4%、年增25.9%...

擷發科組AI國際聯盟

ASIC廠擷發科（7796）擴大衝刺AI布局，5日宣布將聯手歐洲AI晶片新創公司Axelera AI、工業電腦大廠艾訊、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。