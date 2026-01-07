鉅橡營收／去年12月1.24億元 創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
鉅橡執行董事暨資深副總馮興運。記者尹慧中／攝影
鉅橡（8074）今日公告2025年12月合併營收1.24億元，較上一年同期成長12.7％，單月創同期新高；2025年AI伺服器及相關高速運算需求持續放量，帶動ABF、BT等高階載板用材料需求升溫，推升公司相關產品出貨動能，累計2025年全年營收13.1億元，年增3.5％。

中國大陸市場於十一長假後訂單陸續回溫，並出現部分遞延出貨效應，使12月出貨表現優於預期，單月營收維持旺季水準；台灣市場方面，則受惠AI相關應用持續拉貨，帶動高階載板用材料需求升溫，12月業績不僅維持高檔，更寫下今年單月新高。

鉅橡進一步指出，第1季雖向來為產業淡季，但今年客戶端於農曆春節期間多採不休假或縮短假期方式，並提前自1月起展開拉貨，使今年第1季將呈現「不淡」態勢，公司也將全力衝刺產能與出貨，積極回應客戶拉貨需求。

鉅橡在產品穩定性、良率及交期控管方面具備既有競爭力，受惠AI伺服器需求持續擴大，高階PCB載板對ABF、BT等高階墊板的需求穩定成長，公司也將持續深化高階製程與高附加價值產品布局，以優化產品組合並穩定整體獲利結構。展望2026年，公司將以審慎樂觀態度因應市場變化，持續鞏固核心競爭優勢，維持穩健營運表現。

相關新聞

騰勢1月13日登錄興櫃、承銷價104元 攜手萬達寵物成立子公司

保健食品品牌騰勢（7889）預計於1月13日以正式登錄興櫃交易，承銷價為104元，預計最快於第3季上櫃；並宣布攜手萬達寵...

鈊象去年12月、去年營收創兩新高

遊戲股王鈊象昨（6）日公告2025年12月營收達19.52億元，月增4.7%、年增14.1%，創歷史新高。累計去年營收2...

威剛去年業績突破500億

全球第二大、台灣最大記憶體模組廠威剛昨（6）日公告去年12月合併營收58.1億元，創新高，月增3.79%，年增一倍；20...

長園科小金雞 寰聖國際擬 IPO

長園科（8038）旗下寰聖國際昨（6）日宣布與華南永昌證券簽署IPO輔導合約，啟動股票公開發行準備作業。寰聖國際表示，公...

IET 去年12月營收攀峰 搶攻高速傳輸

三五族半導體廠英特磊IET-KY（4971）昨（6）日公告去年12月營收1.1億元，創新高，月增3.4%、年增25.9%...

擷發科組AI國際聯盟

ASIC廠擷發科（7796）擴大衝刺AI布局，5日宣布將聯手歐洲AI晶片新創公司Axelera AI、工業電腦大廠艾訊、...

