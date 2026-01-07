鉅橡營收／去年12月1.24億元 創同期新高

鉅橡（8074）今日公告2025年12月合併營收1.24億元，較上一年同期成長12.7％，單月創同期新高；2025年AI伺服器及相關高速運算需求持續放量，帶動ABF、BT等高階載板用材料需求升溫，推升公司相關產品出貨動能，累計2025年全年營收13.1億元，年增3.5％。

中國大陸市場於十一長假後訂單陸續回溫，並出現部分遞延出貨效應，使12月出貨表現優於預期，單月營收維持旺季水準；台灣市場方面，則受惠AI相關應用持續拉貨，帶動高階載板用材料需求升溫，12月業績不僅維持高檔，更寫下今年單月新高。

鉅橡進一步指出，第1季雖向來為產業淡季，但今年客戶端於農曆春節期間多採不休假或縮短假期方式，並提前自1月起展開拉貨，使今年第1季將呈現「不淡」態勢，公司也將全力衝刺產能與出貨，積極回應客戶拉貨需求。

鉅橡在產品穩定性、良率及交期控管方面具備既有競爭力，受惠AI伺服器需求持續擴大，高階PCB載板對ABF、BT等高階墊板的需求穩定成長，公司也將持續深化高階製程與高附加價值產品布局，以優化產品組合並穩定整體獲利結構。展望2026年，公司將以審慎樂觀態度因應市場變化，持續鞏固核心競爭優勢，維持穩健營運表現。