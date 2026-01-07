寶得利推冷凍果昔搶海內外市場、今年陸續導入通路 全年營收拚倍增

寶得利（5301）推動轉型布局，董事長黃武琦7日表示，將以「團隊升級 × 新產品 × 新動能」為三大主軸，整合集團既有批發、零售、觀光購物站與餐飲等營運基礎，並串聯數位科技資源，推動新產品「Peigo 冷凍果昔杯」成為下一階段成長新引擎。隨著海外市場逐步放量，全年營收有機會挑戰倍增，並力拚第4季達到單季損益兩平。

寶得利已完成管理團隊升級，由黃武琦、總經理梁哲華及財務長張瑋瓛領軍，分別負責策略方向、營運執行與財務紀律，提升決策效率與組織執行力，為新事業擴展建立可複製的營運架構。

黃武琦表示，在產品布局上，寶得利推出全新「Peigo 冷凍果昔杯」，主打100%純蔬果製成、不添加濃縮果汁與人工香料，透過低溫速凍技術鎖鮮保存，保存期限可達 18 個月，鎖定健康即飲與便利營養市場。產品線將涵蓋機能型需求，如高蛋白、高纖、無糖配方，以及親子健康系列，滿足不同年齡層與消費族群。

包裝方面，Peigo採用環保紙杯與食品級包材，兼顧減塑ESG與品牌質感，並將成分與溯源資訊整合於杯身設計，強化食品安全透明度，提高企業採購與消費者信任。

在營運動能上，寶得利以「標準化製程、數位化營運與全程溯源」作為擴張核心。公司指出，透過固定配方、規格化果杯與標準化機台參數，可確保不同市場的品質與風味一致；同時導入數位系統串聯庫存、補貨、設備維護與銷售數據，提升營運效率並強化成本控管。

海外布局方面，寶得利已規劃以「代理模式」為主進軍國際市場，首波將於今年第1季開始出貨，涵蓋中國大陸、日本、新加坡與泰國等市場，鎖定消費力與健康飲品接受度較高的地區。公司表示，透過代理制度搭配標準化製程與冷鏈物流，有助於加快市場導入速度、降低前期資本支出與營運風險。

寶得利指出，隨著台灣市場深化、海外代理出貨逐步放量，新事業體營收占比將有望拉升至五成，全年營收有機會呈現倍數成長，並朝第4季單季損益兩平目標邁進，為公司中長期成長奠定新動能。