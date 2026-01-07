綠茵營收／去年9.1億元、年增4.8% 12月、全年雙創高

保健食品廠綠茵（6846）7日公告2025年12月營收達到1.05億元，年增12.19%；2025年全年營收9.15億元，年增4.82%，單月與全年營收同步創下歷史新高。

綠茵表示，傳統消費旺季自第4季延續至農曆春節前，公司在手訂單仍然暢旺，將盡力協調代工廠交期，滿足客戶訂單需求，保持首季營收成長態勢。

綠茵海外市場布局效益逐步顯現，提供新的成長動能，為營收連年創新高的主因。綠茵表示，布局較早的東南亞、港澳地區開始進入高速成長，2025年海外市場成長70%，遠高於2024年的40%，隨著東南亞銷售區域拓展，以及東北亞、美國、加拿大、墨西哥等國進入穩定銷售，海外市場具有相當大的成長空間。國內市場方面，綠茵也提供品牌大客戶客製化新品，加深雙方合作共同開創國內藍海市場，今年營運再攀高峰可期。

因應國際市場擴大，以及加深與國內外品牌大客戶的合作，綠茵潭子新廠將從原料、配方混料到製劑，提供客戶國際品質系統認證的完整代工產線，完善保健食品CDMO一條龍服務，接單能力將大幅躍升。公司表示，潭子新廠今年第4季設備進廠開始量產後，產能將大幅提升，預期2027年將展開跳躍式成長。