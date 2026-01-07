寶得利轉型 推動果昔業務打入通路

過去從事觀光購物站業務的寶得利進行轉型，新任董事長黃武琦表示，將推動新產品Peigo冷凍果昔杯成為下一階段成長新引擎，強調「不是華麗轉身，而是逐步改善，回到正向循環。」

寶得利前董事長張雅琍先前涉炒股獲利遭起訴，而去年8月經營團隊全部改組，黃武琦坦言，過去寶得利有很多財務上的問題，但不會迴避與粉飾，並承擔經營責任，同時也認為寶得利具有轉型的條件與空間，接下來會有新的開始。

黃武琦指出，全球果昔市場正從「清涼飲品」走向「功能性營養補充餐」，2025年全球市場價值達150.4億美元，並持續成長，而亞太地區年增率也達10%，顯示健康與便利需求帶動的結構性成長趨勢明確。

黃武琦也說，台灣果昔市場也在健康意識抬頭、便利性的追求兩大因素下快速成長，但同時也面臨「原料成本波動、口感品質波動、食安無完整溯源」三大痛點，正是寶得利以標準化與溯源能力創造差異化價值的關鍵切入點。

Peigo冷凍果昔杯以標準化產品線與完整數位營運平台，打造具可擴展性的展店與加盟模型，建立導入標準流程與培訓體系，縮短新據點啟動時間，提升擴張速度並降低營運風險。寶得利總經理梁哲華也說，不只是推出一款產品，而是提供一套可規模化、可追溯、可信賴的健康即飲解決方案；讓健康飲食更簡單，也讓商業擴展更容易。

對於接手寶得利，黃武琦表示，會積極進行開源節流，大陸子公司全部關閉進行組織瘦身，旅行社也都結束，只保留台北的購物站，在果昔新業務推動後，原有的觀光業務會從現在的包袱成為加分題，目標明年營收倍數成長，明年第四季單季損益兩平。