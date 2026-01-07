大江營收／12月7.59億元 月增近六成、年增18.1%

大江（8436）7日公告2025年12月合併營收達7.59億元，創28個月來新高，單月營收月增59.2%，年增18.1%，主要消化2025年第4季的訂單，於年底陸續交貨，配合客戶新年度產品上市。

近年公司持續優化產品結構、深化高附加價值應用布局。大江生醫表示，12月營收成長動能，除來自既有國內外品牌客戶穩定拉貨外，高階機能型原料產品出貨放量亦扮演關鍵角色。

隨著市場趨勢朝向高規格、具技術門檻與差異化定位的機能型產品發展，公司在口服美容與機能保健領域長期累積的研發與製程優勢，未來將反映在實際營運表現上。

大江生醫進一步說明，至尊膠原採用小分子膠原三胜肽為核心設計，並結合大江生醫自主研發的Double Nutri雙營技術，透過精準切割與傳遞優化機制，可提升關鍵長分的穩定性與應用效率。

至尊膠原所採用的MAXICollal原料，於2026年1月剛取得臨床人體實驗證明，為市售可宣稱唯一7天有效的「醫美級」膠原蛋白，其小分子胜肽（分子量低於500 Da）的比例高達50%，高於市售日本 （36.3%）與韓國膠原三胜肽（23%）產品。連續使用7天，皮膚膠原蛋白密度高著提升7.6%，效果為一般膠原蛋白組的1.8倍，持續服用28天，膠原蛋白密度高著提升14%。

隨著歐美品牌客戶（尤其直銷客戶）對產品差異化與技術含量要求持續提升，高階機能型膠原產品已逐步從過往的加值選項，轉變為品牌產品線中的重要組長。相關產品除應用於口服美容市場外，也延伸至多元機能型應用場景，有助於提升單一客戶的合作深度與產品生命周期。

從營運結構角度觀察，該類高附加價值產品具備相對穩定的訂單能見度與較佳的產品組合特性，對整體營收結構與營運韌性形長正向支撐。公司亦指出，2025年下半年以來，相關產品已於不同市場同步推進，顯示其商業化潛力正逐步擴大。

展望2026年，大江生醫表示，將持續聚焦具成長潛力的機能性原料與平台型技術，透過研發、製程與法規整合能力，深化與品牌客戶的策略合作關係。在穩健經營原則下，公司將持續優化產品組合、提升高附加價值產品比重，並以審慎節奏推動營運規模成長，期望在市場需求快速變化的環境中，維持長期且具韌性的營運表現。