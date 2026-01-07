寶得利宣示轉型策略 2026年營收逐季回升

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
寶得利團隊亮相宣布轉型策略計畫。記者黃淑惠／攝影
寶得利團隊亮相宣布轉型策略計畫。記者黃淑惠／攝影

寶得利（5301）董事長黃武琦7日宣布積極轉型布局，以「團隊升級 × 新產品 × 新動能」為主軸，整合既有批發、零售、觀光購物站與餐飲等基礎，並串聯集團數位科技資源，推動新產品Peigo冷凍果昔杯成為下一階段成長新引擎。

黃武琦表示，2025年把跟觀光相關包括大陸投資結束營業，所以拖累去年前三季持續虧損，每股稅後虧損0.96元。

2026年寶得利要回到正向循環，為股東及夥伴創造更多的長期價值，隨著新產品Peigo冷凍果昔杯推出，會導入各大平臺，2026年營業額漸入佳境，第4季有望轉虧為盈。

Peigo冷凍果昔杯在日本類似的產品達7,700億日幣的產值，轉型是一個辛苦的過程，覺得這個產品很有潛力，所以導入公司開始營運，加速營運改造。

寶得利以「團隊升級 × 新產品 × 新動能」推進三大策略，團隊升級，以跨域治理與整合能力，提升營運決策效率。

黃武琦進一步指出，寶得利已完成團隊升級，由董事長黃武琦、總經理梁哲華及財務長兼發言人張瑋瓛共同領軍，強化策略執行、財務紀律與對外溝通效率，為新事業擴展建立可複製的組織能力。

過去不賺錢的部門進行調整，推出全新產品，搶攻健康商機，Peigo冷凍果昔杯「純天然、可長期保存、全齡友善」，Peigo冷凍果昔杯採用100%純蔬果製成，絕不添加濃縮果汁與人工香料，透過低溫速凍技術鎖鮮保存，保存期限可達18個月，訴求「健康安全無負擔、適合所有年齡層」。

以健康即飲重新定義便利營養新標準。同時，產品端將以完整產品線覆蓋多元客群，包含機能型（如高蛋白、高纖、無糖等）與親子健康系列，並採用環保紙杯與食品級包材，兼顧減塑ESG與品牌質感；更可將溯源與成分資訊整合於杯身，提高企業採購門檻與消費者信任，以落實永續發展與企業社會責任（ESG）。

寶得利實收資本額新台幣6.58億元，營運總部位於台北市，並設海外營運據點於馬來西亞吉隆坡；集團布局涵蓋批發、零售、觀光購物站、餐飲，以及金融與數位科技等事業。

寶得利董事長黃武琦宣佈，Peigo新產品推動成長動能。記者黃淑惠／攝影
董事長 觀光

