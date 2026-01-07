亞昕營收／2025年180億元創歷史新高！未來3年交屋量豐厚 股利可期

亞昕（5213）2025年營收大爆發，創歷史新高。亞昕7日公告，12月營收68.45億元，年增13.04%；2025年營收180.3億元，年增107.53%，創歷史新高。亞昕總裁姚連地表示，去年起到2028年將每年迎來百億元的交屋量，力拚每年配息率都可達八成以上。

亞昕表示，去年營收主要來自8案入帳，除了先建後售的「亞昕一邸」、「馬來西亞喜來城」案外，其餘皆為完銷個案，包括「亞昕淳白」、「昕上城」、「亞昕一見」、「擎天森林」、「昕見築」、「喜徠登」等。

法人推估，若以營建同業平均利潤率12~15%計算，預計亞昕2025年獲利可達20多億元，EPS約在2.8~3.3元左右。

此外， 亞昕長期以來採取高股利政策，法人估，若以近五年平均現金股利發放率來看，有望達到2.5~2.8元現金股利的水準，若以7日的收盤價23.35元計算，殖利率約在10~12％。

除了去年業績能見度高以外，亞昕未來3年完工量也已備妥，亞昕表示，今年預計有4案完工，包括「亞昕敦南」、「昕銀座」、「亞昕一緻」及「森中央」，加上手上還有部分先建後售的成屋，預期完工量可達150億元。

另，2027年完工量約171億元，2028年160億元，2029年228億元，2030年217億元，亞昕表示，未來三年的銷售均達85%以上且完工量已大致底定，未來動能無虞。

推案上，亞昕表示，目前手中自購土地加計合建案的庫存約2,000多億元，今年預計推出7案，推案量共555億元，包括總銷160億元「林口中山路」案、總銷100億元台中「文商段」、總銷55億元三重「昕富琚」、總銷75億元台中「科博段」、總銷35億元中和「豐森大境」、總銷50億元台中「大里」、總銷80億元台中「織御」。

業外方面，亞昕投資關聯企業佳穎精密（3310）受惠AI浪潮，可望成為另一股助益動能的來源。亞昕指出，佳穎精密8成以上營收來自車用零組件，為第一階車用客戶的合格供應商，具備穩固基礎及豐富經驗，並朝新能源車用零組件領域前進，同時布局AI高速應用。