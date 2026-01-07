騰勢1月13日登錄興櫃、承銷價104元 攜手萬達寵物成立子公司

保健食品品牌騰勢（7889）預計於1月13日以正式登錄興櫃交易，承銷價為104元，預計最快於第3季上櫃；並宣布攜手萬達寵物合資成立子公司「騰達寵物」，擴張「人用保健＋毛孩健康」雙引擎成長曲線，挹注2026年成長動能。

騰勢董事長張智翔表示，2025年受到關稅戰、出國潮等影響消費信心，全年營收達8.6億元、僅年增1.3％，然而在費用率包含行銷費用控管、品牌議價能力提升下，去年全年獲利成長40%以上，去年前十一月自結EPS達 5.26元。

張智翔說，看好寵物保健市場未來龐大的成長前景，與萬達寵物於2025年中合資成立子公司「騰達寵物」，騰勢投資占比近七成，除可加速萬達旗下「毛孩時代」的毛孩保健產品在萬達通路線上與線下通路的全面布局外，雙方也將共同開發寵物保健食品新品牌、代理具潛力的國內外品牌、專注寵物與大健康相關品類。

張智翔表示，公司營收中，保健食品約占七成，寵物則占三成，整體會員數超過20萬人，目前旗下擁有十支品牌，包括達摩本草、PowerHero、御熹堂、毛孩時代等保健品品牌，以及寵物營養與功能性保健等多元產品線。

展望未來，騰勢將持續以「全方位健康生活生態圈」為發展核心，深化「人用保健＋寵物健康」雙引擎成長策略，掌握全球健康意識提升與寵物經濟快速擴張所帶來的長期結構性機會。

在人用保健領域，張智翔表示，騰勢將聚焦於功能性、預防性與精準營養產品的研發，持續強化產品競爭力與品牌信任度；在寵物健康市場，則將針對毛孩不同生命階段與健康需求，推出具備高附加價值的營養與保健方案，並透過與萬達寵物等策略夥伴的通路協同，加速產品布局與市場滲透。