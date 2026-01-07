快訊

遭質疑海外價更低？ 金色三麥宣布台日同步下架玻璃瓶蜂蜜啤酒

台股噴8530億天量！外資提款298億 三大法人反手調節360億

2026年最強運勢出爐！獅子座「一路直行」奪冠 墊底雙魚座要學會放手

騰勢1月13日登錄興櫃、承銷價104元 攜手萬達寵物成立子公司

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
騰勢1月13日登錄興櫃，並攜手萬達寵物成立子公司，騰勢董事長張智翔出席媒體餐敘（左三）。侯思蘋／攝影
騰勢1月13日登錄興櫃，並攜手萬達寵物成立子公司，騰勢董事長張智翔出席媒體餐敘（左三）。侯思蘋／攝影

保健食品品牌騰勢（7889）預計於1月13日以正式登錄興櫃交易，承銷價為104元，預計最快於第3季上櫃；並宣布攜手萬達寵物合資成立子公司「騰達寵物」，擴張「人用保健＋毛孩健康」雙引擎成長曲線，挹注2026年成長動能。

騰勢董事長張智翔表示，2025年受到關稅戰、出國潮等影響消費信心，全年營收達8.6億元、僅年增1.3％，然而在費用率包含行銷費用控管、品牌議價能力提升下，去年全年獲利成長40%以上，去年前十一月自結EPS達 5.26元。

張智翔說，看好寵物保健市場未來龐大的成長前景，與萬達寵物於2025年中合資成立子公司「騰達寵物」，騰勢投資占比近七成，除可加速萬達旗下「毛孩時代」的毛孩保健產品在萬達通路線上與線下通路的全面布局外，雙方也將共同開發寵物保健食品新品牌、代理具潛力的國內外品牌、專注寵物與大健康相關品類。

張智翔表示，公司營收中，保健食品約占七成，寵物則占三成，整體會員數超過20萬人，目前旗下擁有十支品牌，包括達摩本草、PowerHero、御熹堂、毛孩時代等保健品品牌，以及寵物營養與功能性保健等多元產品線。

展望未來，騰勢將持續以「全方位健康生活生態圈」為發展核心，深化「人用保健＋寵物健康」雙引擎成長策略，掌握全球健康意識提升與寵物經濟快速擴張所帶來的長期結構性機會。

在人用保健領域，張智翔表示，騰勢將聚焦於功能性、預防性與精準營養產品的研發，持續強化產品競爭力與品牌信任度；在寵物健康市場，則將針對毛孩不同生命階段與健康需求，推出具備高附加價值的營養與保健方案，並透過與萬達寵物等策略夥伴的通路協同，加速產品布局與市場滲透。

寵物 萬達 保健食品

延伸閱讀

安立璽榮13日登興櫃

興櫃股、零股 納擔保品

紅陽1月5日登興櫃

紅陽科技1月5日登興櫃 進軍生鮮供應鏈轉向成長新賽道

相關新聞

騰勢1月13日登錄興櫃、承銷價104元 攜手萬達寵物成立子公司

保健食品品牌騰勢（7889）預計於1月13日以正式登錄興櫃交易，承銷價為104元，預計最快於第3季上櫃；並宣布攜手萬達寵...

鈊象去年12月、去年營收創兩新高

遊戲股王鈊象昨（6）日公告2025年12月營收達19.52億元，月增4.7%、年增14.1%，創歷史新高。累計去年營收2...

威剛去年業績突破500億

全球第二大、台灣最大記憶體模組廠威剛昨（6）日公告去年12月合併營收58.1億元，創新高，月增3.79%，年增一倍；20...

長園科小金雞 寰聖國際擬 IPO

長園科（8038）旗下寰聖國際昨（6）日宣布與華南永昌證券簽署IPO輔導合約，啟動股票公開發行準備作業。寰聖國際表示，公...

IET 去年12月營收攀峰 搶攻高速傳輸

三五族半導體廠英特磊IET-KY（4971）昨（6）日公告去年12月營收1.1億元，創新高，月增3.4%、年增25.9%...

擷發科組AI國際聯盟

ASIC廠擷發科（7796）擴大衝刺AI布局，5日宣布將聯手歐洲AI晶片新創公司Axelera AI、工業電腦大廠艾訊、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。