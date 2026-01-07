皇將營收／12月3.63億元較上月翻倍成長 單月、單季、去年皆創高

皇將（4744）公告去年12月合併營收達3.63億元，月增197.21％、年增17.06％，第4季合併營收達5.58億元，季增123％、年增11.85％，累計2025年全年合併營收達14.57億元，年增13.19％，包括12月、第4季、全年營收皆創歷史新高。

皇將表示，2025年交出公司成立以來營收最高的一張成績單，其主要是受惠於全球製藥包裝市場需求在關稅政策明朗後持續的回溫，帶動公司旗下數粒線與軟膠囊生產線訂單需求明顯增加，出貨逐季往上走高，加上韓國昌誠在2023年併購後管理綜效逐漸展現，透過交叉銷售與技術整合，成功拓展北美、印度、歐洲等市場多家國際知名的醫藥客戶，雙雙創造公司整體營運規模放大。

展望2026年，皇將表示，將透過全球化布局、創新產品推出、策略合作綜效展現，鞏固市場領先地位，推動公司營運更上一層樓。

全球化布局方面，皇將以歐美市場據點持續深化，評估歐洲Hub、墨西哥據點的戰略角色，同時加強韓國、印度與南美市場的合作可能性，打造完整的在地化服務與銷售網絡，滿足各區域客戶多元需求。

產品創新上，皇將預計於今年第1季推出新世代設備，包括U2系列、高度智慧化軟膠囊機及智能烘乾設備（ITD），並導入智慧升級與檢測系統，有助提升設備效率與穩定性，逐步向高端製藥設備品牌邁進。

在策略合作綜效方面，將鎖定具互補性的技術與產品線，審慎原則評估國際策略合作夥伴的深度合作機會，打造公司營運長期成長引擎。

皇將表示，隨著三大重要策略執行效益逐步展開，將為公司整體長期營運成長帶來正面的挹注，並持續為股東創造利益最大化。