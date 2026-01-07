威剛去年業績突破500億

全球第二大、台灣最大記憶體模組廠威剛（3260）昨（6）日公告去年12月合併營收58.1億元，創新高，月增3.79%，年增一倍；2025年全年合併營收突破500億元大關、達530.43億元，改寫新猷。展望後市，威剛董座陳立白強調「現階段上游原廠供貨非常有限，有錢也不一定能買得到貨」。

法人分析，記憶體市場正處於結構性缺貨及報價大漲的大環境，不僅位於記憶體產業上游、生產晶片的南亞科受惠，處於產業下游的威剛同步沾光。

陳立白分析，2025年第3季中旬起，AI應用對記憶體需求急速暴增，上游記憶體原廠產能與供貨都優先滿足雲端服務供應商（CSP），造成記憶體市場結構性缺貨，DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格漲勢凌厲，開啟產業上升格局。

他認為，AI與全球大型CSP需求強勁，是推動這波記憶體缺貨的主軸，需求強度遠超過過往任何一輪的周期，即便原廠想擴產，也沒有新產能可在短期內緩解市場供給緊張狀況。

陳立白強調，威剛去年第3季起就加速採購記憶體晶片，憑藉著穩固的業界根基與策略聯盟關係，至2025年12月底已大幅拉升庫存水位，可全力支援重要與策略性客戶需求。

威剛分析，去年12月DRAM營收貢獻為69%、固態硬碟（SSD）21.6%，記憶卡與隨身碟與其他產品9.4%。

威剛去年第4季營收158.71億元，季增9.5%，年增62.09%，其中，DRAM占比63.54%、SSD為25.51%，記憶卡與隨身碟與其它產品10.95%。2025年營收占比以DRAM占60.79%為最大宗、SSD貢獻26.73%，記憶卡與隨身碟與其它產品12.48%。