鈊象去年12月、去年營收創兩新高

遊戲股王鈊象（3293）昨（6）日公告2025年12月營收達19.52億元，月增4.7%、年增14.1%，創歷史新高。累計去年營收220.32億元，年增19%也創新高。

鈊象正在歐洲市場陸續取證中，已取證國家包含馬爾他、瑞典、希臘、羅馬尼亞、英國、葡萄牙。業界人士指出，歐洲為全球最大線上博弈市場，粗估每年市場規模達472億美元，是繼東南亞後，鈊象未來幾年主要的成長動能。英國是歐洲地區最大的線上博弈市場，市場規模約124億美元，鈊象去年5月取得英國相關證照後，歷經數月後，開始與客戶系統對接，去年第4季開始有收入進帳，並逐季擴大。

鈊象去年以來毛利率已衝上新高98%，主因授權遊戲占整體營收比重愈來愈高，已超過70%；目前東南亞成長力度最大，其次為美國市場，歐洲市場剛起步，但未來會成為業績主力。

展望未來，法人認為，隨著鈊象業務陸續拓展到英國、葡萄牙等地，估計歐洲線上博弈市場很快就有明顯貢獻，而東南亞與美國市場穩定成長，預料去年獲利有望再創新猷，穩坐台股遊戲獲利王寶座。