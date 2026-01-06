揚秦去年12月、上季、去年業績寫三驚奇

揚秦營收強強滾，寫三高。揚秦（2755）昨（6）日公布去年12月營收為2.86億元，年增23.1%；去年第4季營收為8.23億元，年增20.6%；累計去年全年營收為30.45億元，年增20.1%，包括單月、單季、全年均改寫新高紀錄。

揚秦總經理林麗玲表示，去年營收創新高主要受惠於旗下各品牌積極展店，持續擴大營運規模。兩大加盟引擎「麥味登」與「炸雞大獅」穩健發展，規模經濟帶動業績成長。以直營為主的火鍋品牌「涮金鍋」在桃園地區廣受好評、打響名號。

展望後市，麥味登的千店目標以及炸雞大獅國內百店的階段目標，預計將於今年上半年度達成。涮金鍋展店區域將朝南北延伸，擴大至新北及新竹區域。

此外，隨著門市增多，同步帶動集團APP會員數突破126萬人。