安立璽榮13日登興櫃

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

生技股添新兵，新藥公司安立璽榮-KY（7871）將在13日登興櫃，興櫃參考價35元。安立璽榮創辦人暨董事長陳泓愷昨（6）日表示，公司目前有兩大核心產品正在進行二期臨床試驗，一是抗阿茲海默症小分子新藥EI-1071，另一是抗白斑症的抗體新藥EI-001，將分別在今年底前、及明年上半年完成收案取得初步臨床數據。

針對阿茲海默症的藥物開發，陳泓愷表示，EI-1071不同於傳統藥物僅聚焦清除類澱粉蛋白，是一款可穿透血腦屏障的小分子抑制劑，透過調控大腦中的「微膠細胞（Microglia）」來減緩神經發炎。EI-1071目前在台灣進行的二期臨床預計收案15人，主要是看安全性及減緩發炎的成效，並計劃亦採用最先進的 TSPO PET/MRI 腦部發炎影像造影技術，以提高藥效評估的靈敏度。

陳泓愷表示，EI-1071預計今年底前完成收案並獲得初步成果，目標先爭取國際藥廠授權。

