心誠鎂邁向高速成長期

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

心誠鎂（6934）董事長鄭傑升昨（6）日表示，看好呼吸治療領域的結構性成長動能，多項國際專案推進與2026年產能擴充到位，未來三年公司營運將進入高速成長期。

心誠鎂搶攻全球高階霧化器藥械合一市場，該公司預計2月上旬興櫃轉上市，預計於1月9日召開上市前業績發表會。

心誠鎂開發的吸入性藥物遞送平台，鎖定呼吸治療領域，目前已有連續式霧化器Pulmogine被納入羅氏製藥旗下基因泰克治療囊性纖維化（CF）藥物Pulmozyme的仿單，並與全球急重症霧化器領導廠商Aerogen Limited合作，成功切入歐美出院與醫院市場，相關產品已於2025年3月開始出貨，為公司提供穩定營收來源。

此外，心誠鎂自2024年與美國生技公司United Therapeutics Corporation（UT）簽署合作協議，取得300萬美元簽約授權金，合作開發治療肺動脈高壓（PAH）的藥械合一產品。該專案於2025年已達成首項開發里程碑並取得里程金，後續至2027年仍有三至四項里程待完成，產品量產上市後，將持續認列器械銷售及相關收益。

