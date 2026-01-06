快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心董事長簡立忠（右）致贈紀念品予矽科宏晟董事長郭錦松（左），恭賀上櫃掛牌成功。 櫃買中心／提供
矽科宏晟（6725）去年12月30日以承銷價188元掛牌上櫃，五個交易日以來，股價上漲93.5元至281.5元，漲幅達49.7%。

矽科宏晟主要從事晶圓代工廠、封測廠、面板廠等高科技產業的化學品製程供應系統（Chemical Dispense System，簡稱CDS）工程，2024年度合併營收為32億元，每股稅後純益（EPS）18.43元；2025年前三季合併營收為28億元，EPS有8.04元。

矽科宏晟是由日本關東化學及台灣宏晟科技於2014年合資成立，承接日本關東化學台灣子公司的CDS業務及技術，並結合台灣宏晟科技的儀器電控系統經驗，在公司文化上，也承襲日本專注的「職人精神」及融入台灣廠商的「靈活、彈性、高效率」特質，多年來專注「化學品」供應系統本業並累積豐富的工程實績。

矽科宏晟長期深耕CDS領域，提供廠房規劃、供應設備與系統設計、電控系統開發、施工管理，及維護保養的一條龍服務，成立至今已累積超過3,000套化學品設備系統工程實績，其中近1,000套是應用於半導體高階製程設備，且服務客戶主要為國際知名大廠，充分證明矽科宏晟在業界的技術實力。

矽科宏晟化學品供應設備系統已成功打入半導體業者的先進封裝製程及5奈米、3奈米等級的先進製程，並配合客戶擴廠計畫加強海外布局，除已站穩台灣半導體供應鏈的一環，也代表台灣打國際盃，成功站上國際的舞台。

展望未來，矽科宏晟將持續投入研發資源於「廢液處理」及「再回收技術」，從「供應化學品」到「回收再利用」，致力成為化學品供應系統的全方位專業廠商，不僅展現出企業對環境保護的責任感，更可以為公司帶來商業機會，亦符合未來全球產業綠色轉型的趨勢。

櫃買中心表示，隨著半導體終端應用及AI話題持續發酵，半導體產業蓬勃發展，是櫃買中心市值排名第一的產業，期待未來有更多矽科宏晟所屬半導體產業鏈者加入櫃買市場，持續壯大產業聚落。

