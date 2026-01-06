雙鴻去年12月、去年營收 兩大亮點

散熱模組廠雙鴻（3324）昨（6）日公告去年12月營收28.22億元，月增12.5%、年增107.5%，連續四個月創新高；累計2025年全年營收達232.8億元，年增47.6%，創歷史新高。

雙鴻去年第4季營收75.94億元，季增27.5%、年增84.1%；其中，伺服器相關散熱業務占單季整體營收比重高達72%，其中的水冷相關業務營收占比超過50%，帶動推升第4季營收創新高。

若以全年各業務營收結構來看，雙鴻去年度伺服器比重約57%，PC約27%，顯示卡約14%，其他占2%。雙鴻預估，今年在泰國新產能持續挹注下，全年伺服器將占整體營收比重來到72%，PC約18%，顯示卡約9%，其他占1%。

展望未來，雙鴻表示，今年首季雖然是產業淡季，但公司在伺服器水冷板出貨動能仍維持高檔不墜，預料本季營運將呈現「淡季不淡」，保守預估至少與去年第4季持平，並遠優於去年同期，全年營運走勢則是逐季向上。據悉，目前雙鴻聚焦GB300的水冷散熱零組件商機，旗下泰國廠的產能已陸續開出，整體訂單能見度約二個季度，泰國新廠將在今年上半年步入量產階段，屆時水冷散熱相關零組件的產能有望擴大。

針對輝達（NVIDIA）在CES發布的次世代AI平台Rubin，雙鴻強調，公司與客戶密切合作，對於新的AI平台所因應的水冷零組件均在送測驗證中，不會錯過商機。

雙鴻表示，Rubin對水冷散熱的需求比GB系列更大，對散熱市場有正面幫助，公司正傾盡全力與客戶共同合作開發相關產品，預料今年營運動能仍將十分強勁，展望樂觀。

此外，近期國際銅價持續飆漲，市場憂心恐衝擊散熱廠利潤。雙鴻回應，公司都有提前備料，並積極管控成本，加上市場對水冷散熱需求仍旺盛，現階段原物料上漲的影響仍相當有限。