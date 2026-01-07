長園科小金雞 寰聖國際擬 IPO
長園科（8038）旗下寰聖國際昨（6）日宣布與華南永昌證券簽署IPO輔導合約，啟動股票公開發行準備作業。寰聖國際表示，公司將藉由資本市場資源，推動鋰鐵電池與儲能系統布局，切入AI、高效能運算（HPC）與半導體等關鍵用電市場，提升公司競爭力。
寰聖國際成立於2013年，為長園科旗下子公司，專注高性能鋰鐵電池研發、設計與製造，具備從電池模組開發、組裝，到系統整合與客製化解決方案能力。
寰聖國際產品應用領域遍及電動載具、機動工程車、表前與表後儲能系統、半導體自動化設備、半導體廠不斷電系統（UPS）專用電池模組、機場行李拖車電池系統等，鎖定高可靠度與高安全標準的關鍵應用市場。
在半導體廠UPS與AI資料中心儲能應用方面，寰聖國際鋰鐵電池模組具備高安全性、快速反應、長循環壽命與穩定放電等特性，可有效因應高負載與瞬間用電變化，降低斷電風險，確保設備穩定運作。
寰聖國際董事長孫正強表示，公司進行IPO計畫將有助公司持續深化半導體、AI與智慧交通儲能應用，擴大研發與產能布局。
