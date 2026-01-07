擷發科組AI國際聯盟

ASIC廠擷發科（7796）擴大衝刺AI布局，5日宣布將聯手歐洲AI晶片新創公司Axelera AI、工業電腦大廠艾訊、博來（The Lex System），以及美國AI機器人整合技術新創Universal AI Services共同組建國際策略聯盟，攜手進軍AI市場。

美國消費性電子展（CES 2026）將於美西時間6日至9日登場，擷發科跨海參展，並於CES展前釋出組國際策略聯盟的消息。業界看好，擷發科透過與國際夥伴合作衝刺AI，將為營運添柴火。

擷發科表示，將於CES展示CAPS（Cross-Platform AI Powered Solutions）跨平台AI軟體設計服務架構，並秀出已成功商用化的旗艦平台AIVO（AI Vision Operation）。擷發科指出，AIVO已經被導入到交通、農業與無人載具三大AI應用場域，並且成功整合國際主流AI晶片平台與工業級硬體當中。

據了解，擷發科在AIVO設計當中，面對場域範圍大、設備分散的應用需求，採用主從式分散運算設計，讓影像推論在前端的邊緣裝置即時完成，而系統管理與決策則集中在後端主控中心。前端設備只需回傳關鍵分析結果，而非大量影像資料，即使在4G／5G或網路不穩定的環境下，也能維持整體系統即時掌握與集中管理。

擷發科董事長楊健盟表示，AIVO的設計核心並非單一模型或純硬體效能，而是為了回應交通安防、智慧農業與無人載具在現實環境中面臨的限制，如網路環境不一、邊緣算力受限與長期維運成本等。擷發科選擇從現實條件出發，透過AIVO建立可長期部署、可維運的Edge AI系統，讓AI真正轉化為營運流程的一部分。

楊健盟指出，CAPS代表擷發科對AI軟體設計服務的總體定義，透過AIVO的應用落地平台、XEdgAI代表的系統開發平台與CATS推出的客製化ASIC服務等三大垂直整合，形成「以軟體驅動硬體規格、以應用驗證設計方向」的核心競爭力。