耕興營收／去年12月3.8億元優於前年同期 第4季接單成長

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

耕興（6146）於6日公告2025年12月合併營收為新台幣3.8億元，較去年同期增加1.34％；累計2025年1至12月合併營收為新台幣44.95億元，較去年同期減少1.34％。

耕興表示，統計2025年第4季底承接訂單金額較第3季底大幅成長，主要來自5G AI手機旗艦機種、AI NB與Wi-Fi 7企業級商用AP大量訂單挹注。其中5G AI手機旗艦機種因導入最新3GPP R18版本之新一代射頻架構與多天線設計，故強制性RF、SAR與效能性OTA測試項目檢測時數大幅增加。另遞延多時的AI NB檢測訂單亦於2025年第4季開始發酵。Wi-Fi 7企業級商用AP因新一波北美商用AP換機潮，帶來機種數增長。此外，FCC強制性法規加入Geo-location、AFC及Directional Gain等特殊測試評估要求，並開始導入最新Wi-Fi 7 MRU技術，故高階網通檢測需求大幅增加。

耕興指出，隨著歐盟 2027 年CRA資安法規強制時程逐步逼近，案件量自2025年底持續堆疊。車用領域方面，各式車用無線通訊模組、V2X及毫米波雷達應用快速擴展，多元產品線於同一時程進案，推升整體測試量能。

