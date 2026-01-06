東研信超營收／去年12月0.89億元創新高 全年首度突破9億元

東研信超（6840）6日公告2025年12月合併營收達0.89億元，於傳統淡季期間仍創下公司歷史新高紀錄，累計2025全年合併營收達9.09億元，首度突破9億元寫下年度新高表現；東研信超表示，受惠龜山二廠AI伺服器檢測業務效率與占比持續提升，隨著AI伺服器檢測業務穩定接單並持續優化檢測效率，龜山二廠自9月正式啟用以來，AI相關檢測營收占比在12月份已提升至8%，2026年邁向雙位數占比無虞，成為推動營運成長的重要動能。

與此同時，在AI邊緣運算開始落地普及，各大系統廠NB/PC新機種持續開案，加上大量網通新案執行測試，且包含電磁相容（EMC）、無線與移動通訊（RF）、安規（Safety）以及新項目天線量測（OTA）等各測試領域進案量持續挹注，穩定貢獻東研信超檢測接單量與場地租時累計時數。

由於AI伺服器檢測規格難度高、項目複雜且時數長，東研信超在突破初期測試瓶頸與周轉效率提升後，已啟動日班、小夜班，並安排加班檢測與假日班並進，以因應檢測案件量持續挹注，未來持續招募人才加開大夜班，目標為各服務據點實驗室24小時不間斷測試。

展望2026年，東研信超提到，樂觀營運穩健走揚，專為大功率AI伺服器與周邊設備檢測業務設立之龜山二廠，包含10米法電波暗室在內的EMC檢測實驗室，將成為集團今年最具潛力之成長動能，而AI軍備競賽全面開打，全球各大CSP（雲端服務供應商）與系統廠將更加積極開案投入，可望持續推升東研信超2026年營運穩步走揚，創造更大獲利空間。