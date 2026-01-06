鈊象營收／12月19.5億元 創歷史新高

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲股王鈊象（3293）6日公告12月營收19.52億元，月增4.7%、年增14.1%，創歷史新高，單月營收距離20億元大關只差一步之遙，業績表現亮眼。

鈊象累計去年度營收220.32億元，年增19%，創歷史新高。鈊象目前正在歐洲市場陸續取證中，已取證國家包含馬爾他、瑞典、希臘、羅馬尼亞、英國、葡萄牙。

業界人士指出，歐洲為全球最大線上博弈（Online Gambling）市場，粗估每年市場規模達472億美元，將成為繼東南亞後，鈊象未來幾年主要的成長動能。

其中，英國是歐洲地區最大的線上博弈市場，市場規模約124億美元，而鈊象在去年5月取得英國相關證照後，歷經數月後，與客戶系統對接的進度總算開始前進，估計最快將在第4季起開始有收入進帳，並且逐季擴大。

展望未來，法人認為，隨著鈊象的業務陸續拓展到英國、葡萄牙等地，估計歐洲線上博弈市場很快就會有明顯貢獻，而既有的東南亞與美國市場則是穩定成長，預料去年獲利有望再創新猷，穩坐台股遊戲獲利王寶座。

