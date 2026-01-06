心誠鎂搶攻高階醫用霧化器藥械合一市場 預計2月上旬興櫃轉上市

心誠鎂（6934）搶攻全球高階霧化器藥械合一市場，該公司預計2月上旬興櫃轉上市，預計於1月9日召開上市前業績發表會。心誠鎂董事長鄭傑升6日表示，看好呼吸治療領域的結構性成長動能，多項國際專案推進與2026年產能擴充到位，未來三年公司營運將進入高速成長期。

心誠鎂開發的吸入性藥物遞送平台，鎖定呼吸治療領域，目前已有連續式霧化器Pulmogine被納入羅氏製藥旗下基因泰克治療囊性纖維化（CF）藥物Pulmozyme的仿單，並與全球急重症霧化器領導廠商Aerogen Limited合作，成功切入歐美出院與醫院市場，相關產品已於2025年3月開始出貨，為公司提供穩定營收來源。

此外，心誠鎂自2024年與美國生技公司United Therapeutics Corporation（UT）簽署合作協議，取得300萬美元簽約授權金，合作開發治療肺動脈高壓（PAH）的藥械合一產品。該專案於2025年已達成首項開發里程碑並取得里程金，後續至2027年仍有三至四項里程待完成，產品量產上市後，將持續認列器械銷售及相關收益。

在產能規劃上，心誠鎂目前年產能約10至12萬台整機，今年將完成擴產，年產能提升至30至40萬台，為後續產品上市與大量出貨奠定基礎。相關資本支出預估不超過1億元，並已同步為多個海外專案預作產能配置。依既有規劃，UT專案產品預期於2027至2028年間上市，隨藥物與裝置同步銷售，營收結構將出現顯著跳升。

心誠鎂也協助義大利百年藥廠Zambon S.p.A.開發治療非纖維化囊腫支氣管擴張症（NCFB）的抗生素霧化器新藥CMS I-neb，該產品已完成第三期臨床試驗並展現臨床效益，並獲美國FDA授予突破性療法認定，未來將以心誠鎂高階呼吸偵測式霧化器取代既有I-neb設備。

展望未來，心誠鎂表示，隨著人口高齡化、空氣污染與不健康生活型態，使呼吸系統疾病盛行率持續攀升，目前全球約有3億人口受呼吸道疾病所苦。根據Research and Markets研究報告指出，全球肺部藥物遞送裝置市場規模，將由2025年的431.82億美元成長至2030年的532.69億美元，年複合成長率達4.29%。其中，霧化器可將藥物直接作用於患部，在提升治療效能的同時降低全身性副作用，已成為治療呼吸道疾病的重要給藥方式。