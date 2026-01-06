生技股添新力軍 安立璽榮13日登興櫃、參考價35元

生技股添新力軍，新藥公司安立璽榮-KY（7871）將在13日登興櫃，興櫃參考價35元。安立璽榮創辦人暨董事長陳泓愷6日表示，公司目前有兩大核心產品正在進行二期臨床試驗，一是抗阿茲海默症小分子新藥 EI-1071，另一是抗白斑症的抗體新藥 EI-001，將分別在今年底前、及明年上半年完成收案取得初步臨床數據。

安立璽榮是亞洲首家兩度獲得微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與美國阿茲海默症協會（Alzheimer’s Association）聯合資助的新藥公司，更在 2024 年與2025年連續獲得「台灣傑出生技產業獎」與「國家新創獎」等榮譽，並吸引國內外的中華開發資本、台杉投資、台安生技、安富資本、樂天集團（Lotte）、日本大和投資、佳世達集團等法人投資。

針對阿茲海默症的藥物開發，陳泓愷表示，EI-1071不同於傳統藥物僅聚焦清除類澱粉蛋白，是一款可穿透血腦屏障的小分子抑制劑，透過調控大腦中的「微膠細胞（Microglia）」來減緩神經發炎。EI-1071目前在台灣進行的二期臨床預計收案15人，主要是看安全性及減緩發炎的成效，並計劃亦採用最先進的 TSPO PET/MRI 腦部發炎影像造影技術，以提高藥效評估的靈敏度。

陳泓愷表示，EI-1071 預計今年底前完成收案並獲得初步成果，目標先爭取國際藥廠授權，並不排除自行規劃進行臨床二B試驗，此時才會去驗證阿茲海默症認知功能的改善，收案人數至少約50人。

針對 EI-001，這是一款「全人源」抗伽瑪干擾素（IFN-γ）單株抗體，直接針對白斑症的核心致病路徑。目前全球白斑症患者約 7,000 萬人，現有療法效果有限，EI-001 具備成為「全球首創系統性療法」的潛力，目前已於美國與台灣同步開展二期臨床試驗。

除了白斑症外，EI-001 亦延伸應用於高死亡率罕見疾病噬血細胞綜合症（HLH），並已取得美國 FDA 孤兒藥資格認定，相關臨床計畫預計於 2026 年啟動。

安立璽榮採取授權與自主開發並行策略。針對肝癌開發的 EI-012 抗 CD36 單株抗體已授權美國合作夥伴，未來可望透過授權金與股權增值雙重模式挹注公司營運動能，並預計於 2026 年在美國展開一期臨床試驗。

安立璽榮累計股權募資約 7,300 萬美元，投資人涵蓋多家國內外專業生技創投，顯示其研發方向與執行策略已多次通過市場與專業機構檢驗。隨著兩項臨床二期計畫推進，公司目標於 2028 年提出首項產品上市申請，逐步擴大在全球新藥市場的能見度。