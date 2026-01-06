永信建營收／去年12月3.43億元 年增44.6%

永信建（5508）6日公布去年12月營收為3.43億元，年增44.6%；累計2025年營收達25.34億元，年減74.8%。該公司指出，房市雖剛性需求仍在，惟觀望氛圍尚重，將持續觀察市況變化。

在央行祭出第七波信用管制下，永信建因採成屋銷售方式，成為「海嘯第一排」，面對欲購屋的民眾觀望心態轉濃，自去年第4季起營運明顯受到波及，營收大幅滑落，但近期交屋已略有起色。

以去年12月來看，單月達3.43億元，年增44.6%、月增30.6%，並為近九個月來新高。

永信建指出，雖然上月交屋情況相較前幾個月有好轉，但農曆春節將即，預期1、2月可能會回落，顯示市場觀望依然濃厚，有待進一步觀察。

據了解，永信建目前待售餘屋總銷金額約170億元，而今年預計推出兩大新案，包括鳳山區「鳳東二期」（預計今年第2季完工），楠梓區「高雄大學三期」（預計今年第3季完工），總銷金額約52億元。