臺慶科營收／去年12月6.32億元 月增5.1%、年增26.3%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

電感廠臺慶科（3357）6日公告去年12月營收6.32億元，月增5.18%、年增26.3%；第4季營收18.07億元，季增9.7%、年增 20.81%；2025年全年營收66.25億元，年增20.3%，分創月、季、年新高。

臺慶科表示，12月營收成長來源為 AI 相關應用客戶拉貨積極、車用客戶穩定成長，以及磁珠第一波漲價收到效果，下游客戶積極備貨；另外，馬來西亞廠通過美系大廠稽核通過，積極準備美系客戶訂單相關產品訂單移轉。

臺慶科進一步說，公司磁珠電感市占率高，銀價上漲幅度已遠超過成本，會配合客戶的整體需求，做滾動式適當的成本反應給下游直、間接客戶。

展望今年，臺慶科看好，AI相關應用帶動電源電感需求，也增加大陸AI市場的布局；車用市場穩定經營，強化車用市場EMI產品線的推廣及爭取市占率，其餘消費類產品持平看待，整體營收目標仍希望雙位數成長。

