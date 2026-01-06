心誠鎂2月上旬掛牌 今年擴產迎藥械合一商機

快訊

中央社／ 台北6日電

專注醫用霧化器藥械合一的心誠鎂預計2月上旬上市掛牌，暫定承銷價每股50元，董事長鄭傑升表示，2024年與國際知名藥廠簽署授權合約，將會有三段式收入，目前持續認列里程碑金；今年霧化器將擴增2至3倍產能，迎接2027年產品上市商機，有望是營收彈跳的一年。

心誠鎂今天舉辦媒體交流會，專注於高階醫用霧化器藥械合一的CDMO（委託開發暨製造服務）市場，主要為全球藥廠提供一站式吸入性藥物遞送平台開發服務，布局高附加價值的呼吸治療領域。

鄭傑升說，有別於一般市售霧化器面臨價格高度競爭的市場環境，心誠鎂鎖定具長期成長潛力的藥械合一CDMO商業模式，為藥廠提供高度客製化霧化器，並與藥品綁定共同販售，使產品出廠價格與營運模式相對穩定。

心誠鎂於2024年與國際知名藥廠、美國生技公司聯合治療（UTHR）簽署授權合約，將有三段式收入，首先取得300萬美元授權金；2025年為開發治療肺動脈高壓（PAH）的產品，達成首項開發里程碑，陸續在開發過程中取得里程碑金；第三階段有望在2027年或2028年產品上市後，將有產品銷貨收入，也能持續認列里程碑金。

他指出，心誠鎂今年將擴產，原先年產能約10萬台至12萬台霧化器，今年擴產產能將擴增2倍至3倍，一年可以生產30萬台至40萬台。

另外，心誠鎂協助義大利百年藥廠贊邦（ZambonS.p.A），開發用於治療非纖維化囊腫支氣管擴張症（NCFB）的抗生素霧化器新藥CMS I-neb，產品已完成第三期臨床試驗並展現臨床效益，並獲美國FDA授予突破性療法認定。

未來贊邦計畫以心誠鎂高階呼吸偵測式霧化器取代原搭配的飛利浦I-neb霧化器，可望成為全球首見專為綠膿桿菌感染的NCFB患者設計的藥械合一產品。

既有產品布局方面，心誠鎂旗下連續式霧化器，已列入羅氏製藥（Roche）子公司基因泰克（Genentech Inc.）治療囊性纖維化（CF）藥物Pulmozyme的仿單，並與全球醫院急重症霧化器領導廠商合作，切入歐美出院市場，持續擴大營收來源。

