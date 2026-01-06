安碁資訊營收／12月2.65億元 全年、第4季、單月皆創新高

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團旗下資安廠安碁資訊（6690）受惠資安檢測、資料中心營運不中斷服務及技術顧問等核心業務，均呈現明顯成長，帶動2025年12月營收2.65億元，月增14.15%、年增14.78%，續創單月新高，第4季及2025全年業績亦登頂。

安碁資訊2025年第4季營收6.91億元，季增10.38%、年增14.4%，亦續創單季新高；安碁資訊2025全年營收達24.32億元，再創新高紀錄，安碁資訊全年業績已連續八年登頂。

安碁資訊指出，12月營收成長，動能主要來自資安檢測、資料中心營運不中斷服務及技術顧問等核心業務，均呈現明顯成長。另方面，AI 檢測服務已依據 OWASP Top 10 所揭示的提示詞注入（Prompt Injection）風險，完成首個客戶端檢測專案，成功展現技術落地成果。

此外，安碁資訊表示，2025年第4季所取得的多項重大專案，橫跨OT與雲端資安領域，為2026年後續成長奠定穩固基礎。

展望未來，在市場趨勢與資安需求持續升溫的推動下，安碁資訊已於2025年完成關鍵布局。隨著年度專案陸續完成驗收，營收動能明顯轉強，2025全年營收連續八年創下歷史新高。

安碁資訊表示，許多企業為了提升組織的營運效能，紛紛導入生成式 AI，伴隨AI 技術的普及，也同步加劇社交工程、深度偽造 ( Deepfake )詐騙與資料外洩等新型資安風險，使企業在面對網路威脅與大規模網路攻擊時，承受更嚴峻的挑戰。

在 AI 時代為協助國內上市櫃公司，防範駭客攻擊強化資安防護網，身為國內最大資安技術服務公司的安碁資訊推出「2026 企業資安講堂-資安教育免費線上課程」，以企業導入AI 技術在組織內部使用情境為出發點，協助企業強化內部員工的資安意識，正確面對 AI 應用領域所帶來的潛在風險。同時，安碁資訊實踐企業ESG永續精神，推廣資安教育的社會責任，提升企業對資安教育訓練的重視，將資安意識內化為組織文化的一環，攜手企業打造值得信賴的永續數位韌性。

安碁資訊推出的免費資安課程，主要是因應生成式AI帶來的企業資安網路威脅，透過員工資安教育訓練，協助企業員工辨識 AI 合成內容與詐騙手法及潛在的資安風險，增強組織數位安全防禦，建構企業資安防護力。

此一系列規劃課程包涵「AI 時代的職場警覺力：防範 AI 偽造內容實戰課程」、「AI 如虎添翼，但暗藏風險：企業全員的安全使用指南」，以及「看不見的攻擊者」與「當信任變成風險」等四大主題，課程將依序每季推出，透過線上方式進行授課，自即日起可透過安碁資訊官網「ESG永續/CSR資安講堂」專區進行報名。

安碁資訊總經理吳乙南強調：生成式AI如同雙面刃，駭客使用生成式AI發動的網路攻擊無所不在，資安不再只是資安技術部門的責任，而是每位員工的基本素養。透過免費的企業資安講堂課程，期望協助企業在導入生成式 AI 的同時，建立正確可落實的安全使用觀念，讓 AI 真正成為企業提升效能的助力，而非潛藏的風險來源，有效降低因人為疏忽所造成的資安事件。

同時，呼籲企業將資安投資視為經營策略重要的一環，從制度、流程到員工行為全面提升資安意識，逐步形塑穩健的企業資安文化，成為企業邁向永續成長不可或缺的關鍵動能。

