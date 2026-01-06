雙鴻營收／大啖AI水冷商機 12月28億元創歷史新高

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

散熱模組廠雙鴻（3324）6日公告去年12月營收28.22億元，月增15.4%、年增107.5%，單月營收連續4個月創新高，業績表現亮眼；累計去年度營收232.8億元，年增47.6%，創歷史新高。

雙鴻去年第4季營收75.94億元，季增27.5%、年增84.1%，創歷史新高。若以全年度各業務營收結構來看，雙鴻去年度伺服器比重約57%，PC約27%，顯示卡約14%，其他占2%。雙鴻預估，今年在泰國新產能持續挹注下，公司估全年伺服器將占整體營收比重來到72%，PC約18%，顯示卡約9%，其他占1%。

展望未來，雙鴻表示，今年首季雖然是產業淡季，但公司在伺服器水冷板出貨動能仍維持高檔不墜，預料今年第1季營運將呈現「淡季不淡」，保守預估至少與去年第4季持平，並遠優於去年同期，全年營運走勢則是逐季向上。

