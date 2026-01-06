威剛營收／12月58.1億元 月增3.79%、年增101%

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

受惠於記憶體市場結構性缺貨及報價跳增，記憶體模組廠威剛（3260）12月營收繳出4大驚奇，單月合併營收58.1億元，年增1倍；第4季合併營收158.71億元，單月與單季營收都創歷史新高，12月則是創下2025年第七度改寫單月同期新高紀錄；累計2025全年營收突破500億元大關達530.43億元，締造歷史新猷。

回顧2025年，威剛董事長陳立白表示，自2025年第3季中旬起，AI應用對記憶體的需求量急速暴增，上游記憶體原廠的產能與供貨都優先滿足CSP大廠需求，造成記憶體市場結構性缺貨，DRAM與NAND Flash漲勢凌厲，正式開啟產業上升格局。

陳立白強調，現階段上游原廠供貨非常有限，有錢也不一定能買得到貨，面對產業多頭強勢來襲，從去年第3季起即加速採購力道，憑藉著穩固的業界根基與策略聯盟關係，至2025年12月底已大幅拉升庫存水位，將可全力支援重要與策略性客戶的需求。

威剛2025年12月合併營收58.1億元，年增101.21%、月增3.79%，單月DRAM營收貢獻為69%，SSD 21.6%，記憶卡與隨身碟與其他產品9.4%。累計2025年第4季營收季增9.54%為158.71億元，DRAM營收比重達63.54%，SSD為25.51%，記憶卡、隨身碟與其它產品占比10.95%。

2025年全年營收530.43億元，年增32.48%；其中DRAM占比60.79%，SSD營收貢獻26.73%，記憶卡、隨身碟與其它產品12.48%。

