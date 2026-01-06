揚秦營收／12月8.26億元年增21.08% 單月、單季、全年三創新高

揚秦（2755）6日公布去年12月營收為2.86億元，年增23.18%，月增7.20%，創單月營收歷史新高。去年第4季營收為8.23億元，年增20.60%，季增4.55%，創單季營收歷史新高。累計去年全年營收為30.45億元，年增20.10%，續創年度歷史新高。

揚秦總經理林麗玲表示，去年營收創新高主要受惠於旗下各品牌積極展店，持續擴大營運規模。兩大加盟引擎「麥味登」與「炸雞大獅」穩健發展，規模經濟帶動業績成長。以直營為主的火鍋品牌「涮金鍋」在桃園地區廣受好評、打響名號。

麥味登與史努比品牌聯名也成功拉抬消費者對品牌的好感度，第二波周邊商品上市後，再度引起搶購風潮，在網路社群好評不斷地帶動下，不僅吸引年輕來客，更促動門市商品銷售暢旺。而隨著天氣轉冷，炸雞大獅與涮金鍋進入銷售旺季，氣候與節慶同時促動消費者買氣，各品牌皆開出紅盤，營運成績亮麗。

展望後市，麥味登的千店目標以及炸雞大獅國內百店的階段目標，預計將於今年上半年度達成。涮金鍋展店區域將朝南北延伸，擴大至新北及新竹區域。此外，隨著門市增多，同步帶動集團App會員數突破126萬人。林麗玲表示，揚秦將持續優化App會員系統，實現線上線下整合，跨品牌會員經營，透過消費數據驅動決策，逐步打造揚秦以「國民經濟美食」為訴求的會員經濟目標。

展店目標方面，主力品牌「麥味登」目標120家，「炸雞大獅」全球展店目標25家，海外區域擴及美國、印尼、馬來西亞及新加坡。「REAL真‧CAFÉ‧BREAD」展店2家，火鍋品牌「涮金鍋」目標6家，代理品牌「檳城煎蕊」展店2家，合計總展店目標數155家。透過多品牌直營與加盟系統合力驅動下，將持續帶動揚秦營運成長。

截至目前，「麥味登」全台總店數954家，「炸雞大獅」海內外店數128家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數7家，「涮金鍋」店數8家，「檳城煎蕊」店數2家。