勤凱營收／2025年12月1.95億元 單月、單季、全年皆創高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

電子材料大廠勤凱（4760）在客戶拉貨動能強勁，再加上漲價效應助陣，6日公告去年12月營收交出1.95億元的亮眼成績，創下單月、第4季、全年同創歷史新高的「三高」好成績。展望2026年，預期業績將維持成長趨勢。

看待今年，勤凱營運上穩健成長，中長期已鎖定原料銅的貨源。銀的部分，也在持續建立安全庫存中，希望與客戶共同維持供應鏈健康。

勤凱近年積極轉型，把握AI、高頻高速傳輸、先進晶圓代工製程帶來的材料升級需求，新開發先進封裝CoWoS、無人機通訊系統等散熱材料TIM1散熱膏，有望自第2、3季開始小量出貨。

此外，應用於玻璃基板技術的玻璃通孔中介傳輸材料（TGV）已完成各項驗證，也可準備開始出貨，視未來應用狀況，可望帶動全年營運更上一增樓。

鑒於原料不斷上漲，公司自去年11月陸續通知下游客戶調漲銀膏等系列產品報價，加上出貨順暢，12月營收1.95億元，月增0.62%、年增68.1%，連續第四個月改寫歷史新高紀錄。第4季營收5.78億元，季增19.79%、年增35.43%。累計2025全年營收則為19.06億元，年增27.79%，亦創歷史新高。

副董事長莊淑媛表示，國際各種金屬價格持續走高中，原本陷入觀望的下游部分客戶，開始進場拉貨，再加上銅漿的客戶雖進入年終盤點期，但拉貨動能仍佳，是帶動12月營收再創新猷的主要原因。

法人推估，勤凱去年第4季獲利將受益營收規模擴大，單季本業獲利能力也將優於上一季。

