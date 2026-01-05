安立璽榮1月13日登興櫃 兩大重磅新藥鎖定百億美元商機

元大證券主辦輔導的免疫新藥廠安立璽榮-KY（7871）於5日舉辦興櫃前法說會，1月13日正式登錄興櫃。法人分析，安立璽榮憑藉「一藥多用」的機制導向開發模式，打造出涵蓋自體免疫、神經炎症及癌症免疫的四大頂級產品線，其中治療阿茲海默症與白斑症的創新藥物，因具備高度差異化競爭優勢，受到國際生技產業與資本市場矚目。

法人表示，安立璽榮專注於研發靶向致病機制的革命性免疫新藥。目前進展最快的主力產品之一EI-1071，是全球首個專門為阿茲海默症開發的CSF-1R抑制劑。相較於傳統針對類澱粉蛋白沉積的療法，EI-1071具備高藥效、高安全性及優異的血腦屏障通透性，正於台北榮總、三總進行臨床二期試驗，預計2026年底前完成收案。由於近年國際阿茲海默症二期新藥授權金平均高達13億美元，EI-1071的後續授權價值引發市場想像空間。

本土大型投顧指出，在自體免疫領域，安立璽榮開發的抗體新藥EI-001則鎖定全球7,000萬名白斑症患者的龐大市場。干擾素γ過量已被證實是白斑症的致病主因，EI-001是目前全球唯一針對該靶點進行白斑症臨床試驗的抗體藥物。相較於現有具副作用風險的JAK抑制劑，EI-001展現出更高的專一性與安全性，預計2027年上半年完成臨床二期收案，有望邁向全球暢銷藥物行列。

除了兩大重磅藥物，安立璽榮在罕見疾病與癌症布局亦有顯著進展。EI-001用於治療高死亡率罕病「嗜血細胞綜合症（HLH）」已獲美國孤兒藥認定，其親和力高達現有藥物的13倍，預計2026年啟動二期臨床。而癌症新藥EI-012已成功授權Pilatus並與國際大廠羅氏（Roche）展開合作，預計2026年進入臨床一期，屆時安立璽榮將可認列里程碑金，貢獻穩健金流。

此外，安立璽榮是亞洲唯一兩度榮獲比爾蓋茲及阿茲海默協會「Part the Cloud」獎項資助的公司，顯示其原創研發實力已達世界級水準。公司股東陣容強大，包含「國家隊」台杉創投、中華開發、富邦金（2881）、日本大和證券及韓國樂天集團等國內外頂尖機構。

根據財報資料，截至2025年底，安立璽榮自結現金約8.6億元台幣，配合未來的授權里程碑金挹注，財務狀況足以支持現有研發進展。公司預計於2026下半年規劃轉往上市櫃或創新板邁進，持續透過精準免疫學研究，為全球患者提供更安全、更有效的治療選項。