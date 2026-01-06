大東電業績 兩個亮點
大東電（1623）昨（5）日公告，去年12月營收6.13億元，年增3.15%；第4季營收17.7億元，年增12.91％；2025年營收66.07億元，年增20.5%，單季、全年營收均創下歷史新高。
大東電將轉上市，配合上市前公開承銷，將於1月7日至9日起展開競拍作業，本次對外競價拍賣4,320張，競拍底價150.4元，最高投標張數555張，暫定承銷價188元，將於1月13日開標；1月12日至14日辦理公開申購，1月16日抽籤，預計1月22日掛牌。
大東電表示，受惠台電強韌電網計畫，且為國內僅有四家345kV特高壓台電認證合格供應商，具有相對優勢，目前在手訂單120億元，能見度達2028年。
除了台電電網外，大東電表示，半導體與AI產業持續擴張，大型AI資料中心的電力線纜市場需求明顯攀升，目前已有切入半導體園區161kV、345kV直供電網的實績；另外，國內半導體大廠赴美設廠，亦評估前進美國的機會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言