快訊

陽光行動／電動車激增…廢電池海嘯來襲！隱藏公安與環境風險

川普威嚇委內瑞拉代理總統 魯比歐：西半球不容美國敵人

大東電業績 兩個亮點

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

大東電（1623）昨（5）日公告，去年12月營收6.13億元，年增3.15%；第4季營收17.7億元，年增12.91％；2025年營收66.07億元，年增20.5%，單季、全年營收均創下歷史新高。

大東電將轉上市，配合上市前公開承銷，將於1月7日至9日起展開競拍作業，本次對外競價拍賣4,320張，競拍底價150.4元，最高投標張數555張，暫定承銷價188元，將於1月13日開標；1月12日至14日辦理公開申購，1月16日抽籤，預計1月22日掛牌。

大東電表示，受惠台電強韌電網計畫，且為國內僅有四家345kV特高壓台電認證合格供應商，具有相對優勢，目前在手訂單120億元，能見度達2028年。

除了台電電網外，大東電表示，半導體與AI產業持續擴張，大型AI資料中心的電力線纜市場需求明顯攀升，目前已有切入半導體園區161kV、345kV直供電網的實績；另外，國內半導體大廠赴美設廠，亦評估前進美國的機會。

營收 半導體

延伸閱讀

使用除濕機不能人機同室？台電打破迷思：關鍵在「濕度設定」

電網商機 五家線纜業者 扮供應鏈要角

員工風災搶修誤以為斷電遭電擊身亡 台電獲不起訴

中共對台軍演 台電：今早天然氣船順利進港

相關新聞

安葆1月底掛牌 訂單看到2028年

電力系統整合商安葆 （7792）將於1月底掛牌上櫃，董事長陳志復昨（5）日表示，目前在手訂單近百億元，能見度已達2028...

系統電搭 AI 熱 去年12月單月營收攻頂

系統電（5309）搭上AI熱潮，營運衝鋒，昨（5）日公布去年12月營收3.16億元，創新高，月增9.7%，年增21.7%...

宏捷科去年12月營收月增0.7% 17月高點

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）昨（5）日公告去年12月營收4.23億元，攀上17個月來高點，月增0.7%，年增65.2%...

上詮現增 擬發1萬張新股

上詮（3363）昨（5）日公告，現金增資案已通過主管機關申報，預計發行1萬張新股，將用於購置機器設備及充實營運資金，本次...

竹陞2025年合併營收年增96% 衝刺智慧製造

半導體智慧化系統整合廠竹陞科技（6739）昨（5）日公告去年12月合併營收8,813萬元，月增3.5%，續創歷史新高，年...

大東電業績 兩個亮點

大東電（1623）昨（5）日公告，去年12月營收6.13億元，年增3.15%；第4季營收17.7億元，年增12.91％；...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。