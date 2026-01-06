安葆1月底掛牌 訂單看到2028年

電力系統整合商安葆 （7792）將於1月底掛牌上櫃，董事長陳志復昨（5）日表示，目前在手訂單近百億元，能見度已達2028年第1季。展望2026年，由於關鍵客戶海內外新建廠訂單可望本季陸續拍板，潛在訂單可望推升今年在手訂單續創新高，營收及獲利有望雙雙創高。

安葆將於今天舉行上櫃前業績發表會。陳志復表示，在AI帶動下，資料中心、再生能源、半導體等需求增加，目前在手訂單比去年增長一倍，訂單能見度達2028年首季。

在AI算力高速成長、數據中心與再生能源建設齊頭並進，全球用電結構快速改寫之際，安葆深耕備援電力系統超過30年，已是全方位電力系統整合方案領導者。安葆2025年前11月營收達50.66億元，年增36.8%。

安葆累積完整的設計、採購、施工實績，服務範圍涵蓋氫氣、沼氣等多元創能解決方案。自主開發的不斷電負載轉移系統（PLTC），提供自發電端、儲能端至用電端的整體系統規劃。